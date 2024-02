Omicidio a Roma: 3 arresti per l'uccisione in strada - avvisatore.it

Tre arresti per l’omicidio di Roman Stefan Mihai a Roma

Svolta nell’omicidio di Roman Stefan Mihai, il cittadino romeno ucciso in strada a Casal de Pazzi a Roma a marzo 2023. I carabinieri della compagnia Montesacro hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip su richiesta della Procura, che dispone la custodia cautelare in carcere per tre uomini accusati, in concorso e a vario titolo, di omicidio aggravato. La vittima l’8 marzo 2023 fu uccisa con due copi di pistola in via Selmi esplosi da una moto con a bordo due persone.

Indagini portano all’arresto di tre sospetti

Dalle indagini sono stati raccolti gravi indizi nei confronti di un ragazzo di 27 anni ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio e già in carcere. Il giovane, con precedenti alle spalle, appartiene a una famiglia di etnia rom che vive nell’insediamento abusivo di Ponte Mammolo.

Individuato anche il conducente della moto usata per l’agguato, un 37enne romano con precedenti, ingaggiato appositamente per la sua capacità di guidare mezzi di grossa cilindrata. Le immagini di video-sorveglianza l’avevano ripreso mentre sfrecciava negli attimi precedenti l’agguato, insieme al complice, entrambi vestiti di nero con tute e caschi integrali.

Infine il terzo arrestato è, secondo gli inquirenti, quello che ha garantito la presenza della vittima sul posto. Si tratta di un 29enne italiano, incensurato, che avrebbe fatto da ‘specchiettista’. Alla base dell’omicidio sembrerebbe esserci un vecchio litigio tra alcuni dei membri della famiglia del 27enne e la vittima che ha portato continui dissidi e rancori.

Giustizia per Roman Stefan Mihai

L’arresto dei tre sospetti rappresenta una svolta significativa nel caso dell’omicidio di Roman Stefan Mihai. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri della compagnia Montesacro, è stato possibile raccogliere prove concrete che collegano i tre uomini all’agguato mortale avvenuto lo scorso marzo.

Secondo quanto emerso, il giovane di 27 anni sarebbe stato l’esecutore materiale dell’omicidio, mentre il 37enne romano avrebbe guidato la moto utilizzata per l’agguato. Il terzo arrestato, un 29enne italiano, avrebbe invece svolto il ruolo di “specchiettista”, garantendo la presenza della vittima sul luogo del delitto.

Le indagini hanno inoltre rivelato che alla base dell’omicidio potrebbe esserci un vecchio litigio tra alcuni membri della famiglia del 27enne e la vittima, che ha alimentato continui dissidi e rancori.

Con l’arresto dei tre sospetti, si spera di fare luce sulla dinamica dell’omicidio e di ottenere giustizia per Roman Stefan Mihai. La custodia cautelare in carcere dei tre uomini accusati di omicidio aggravato rappresenta un passo importante verso la risoluzione del caso e la punizione dei responsabili.

L’inchiesta continua e gli inquirenti sono determinati a fare piena luce su questo tragico episodio di violenza. La famiglia della vittima, nel frattempo, può finalmente trovare un po’ di sollievo sapendo che i presunti responsabili sono stati arrestati e che la giustizia sta facendo il suo corso.

About The Author