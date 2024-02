Omicidio Maltesi: La zia sorpresa e felice della notizia

Condanna all’ergastolo per Davide Fontana: la reazione della famiglia

Anna Milazzo, zia di Carol Maltesi, ha reagito con emozione alla sentenza d’appello che ha condannato Davide Fontana all’ergastolo per l’omicidio della giovane di 26 anni. Tra le lacrime, ha espresso la sua felicità e l’attesa di poter chiamare sua sorella, attualmente in ospedale e assente durante il processo. “Nessuno ha diritto di togliere la vita in questa maniera. Sono felice, non vedo l’ora di chiamare mia sorella che è in ospedale, per questo non è qui. Sono felice”, ha dichiarato.

Appello per fermare i femminicidi: le parole della zia di Carol Maltesi

La zia di Carol Maltesi ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’importanza di combattere i femminicidi e di garantire giustizia alle vittime. Ha commentato anche l’arringa difensiva dell’avvocato Stefano Paloschi, che ha sollevato polemiche riguardo alla lapide provvisoria di Carol Maltesi nel cimitero di Sesto Calende. “Ci speravamo, soprattutto dopo che la difesa stamattina ha buttato fango su mia nipote, sulla tomba. Doppiamo inasprire tutte le sentenze e dobbiamo fermare questi femminicidi. Non si uccide per amore. Questa qui non è certo una persona ignorante, è una persona colta. Per 70 giorni che se l’è tenuta lì, lui sapeva benissimo che il papà viveva in Olanda, che la madre era invalida a casa. Sapeva che nessuno sarebbe andato a cercarla. Oggi è un giorno di giustizia per mia nipote, per mia sorella, per tutti”, ha affermato.

Conclusioni sulla sentenza di Davide Fontana

La condanna all’ergastolo di Davide Fontana per l’omicidio di Carol Maltesi ha portato sollievo e giustizia alla famiglia della vittima. Le parole commosse e determinate della zia di Carol Maltesi riflettono la gravità del crimine e la necessità di combattere la violenza di genere. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro i femminicidi, sottolineando l’importanza di garantire protezione e giustizia alle donne vittime di violenza.

