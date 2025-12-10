Omr Automotive premiata tra le “100 Eccellenze Italiane”: un riconoscimento che conferma leadership, innovazione e valore per il Paese

Ultimo aggiornamento il 10 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

Omr Automotive è stata premiata tra le “100 Eccellenze Italiane” nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a Roma. Il riconoscimento, inserito nell’XI Edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Liber e sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da undici Ministeri, celebra ogni anno quelle realtà che contribuiscono con impegno, qualità e innovazione allo sviluppo del Paese.

Una realtà industriale italiana con presenza globale

L’inserimento di Omr Automotive tra le Storie di Eccellenza valorizza il percorso di crescita di un’azienda oggi considerata un punto di riferimento nella componentistica per veicoli. Con headquarter a Rezzato, in provincia di Brescia, Omr Automotive si distingue come gruppo industriale internazionale, forte di nove società presenti sul territorio italiano e sei sedi operative nel mondo, tra Stati Uniti, Brasile, Cina, India e Marocco. Una presenza così strutturata è il risultato di un modello di sviluppo basato sulla solidità economico-finanziaria, sull’innovazione tecnologica, sulla sostenibilità dei processi produttivi, sulla qualità certificata delle lavorazioni e sulla costante valorizzazione del capitale umano.

La cerimonia a Palazzo Montecitorio

La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte del quintetto della Banda dell’Esercito Italiano. Sono seguiti i saluti istituzionali dell’onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, e gli interventi di Verdiana Dell’Anna, presidente dell’Associazione Liber, di Carlo Deodato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente del Comitato d’Onore, e dell’editore Riccardo Dell’Anna, ideatore del progetto. Il premio è stato ritirato dalla dottoressa Marta Bonometti, Financial Controller di Omr Automotive, alla presenza di rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzioni, esponenti della cultura e protagonisti dell’economia italiana.

Il commento del presidente Marco Bonometti

Il presidente di Omr Automotive, cavaliere Marco Bonometti, ha espresso profonda soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. Ha sottolineato come essere inclusi tra le 100 Eccellenze Italiane rappresenti la conferma del valore del lavoro svolto quotidianamente da tutte le persone dell’azienda. Nel suo intervento ha affermato che il premio riconosce competenza, senso di responsabilità e visione strategica, elementi che definiscono l’identità di Omr Automotive e guidano il gruppo nel continuo investimento in qualità, innovazione e capitale umano.

Un progetto che racconta l’Italia virtuosa

L’iniziativa 100 Eccellenze Italiane nasce con l’obiettivo di offrire un modello narrativo dell’Italia che crea valore. Il progetto raccoglie figure e realtà provenienti da settori molto diversi tra loro, dalla ricerca scientifica alla medicina, dal turismo ai beni culturali, dalle istituzioni allo sport, dall’agroalimentare al design, dall’ingegneria all’automotive, fino all’economia, alla finanza, ai servizi e al sociale. Il filo conduttore è la capacità di ciascuna eccellenza di contribuire al progresso del Paese attraverso innovazione, qualità, etica e responsabilità.

Un riconoscimento che rafforza il posizionamento di Omr Automotive

Con l’ingresso nel volume “100 Eccellenze Italiane” e il conferimento del Premio d’Eccellenza, Omr Automotive consolida ulteriormente la propria posizione tra le realtà industriali che sostengono la competitività nazionale e promuovono uno sviluppo orientato alla performance, alla sostenibilità e alla visione di lungo periodo. Il riconoscimento non è soltanto una celebrazione del percorso compiuto finora, ma rappresenta un incentivo a continuare a investire nelle tecnologie del futuro, nella qualità dei processi e nella crescita delle persone che ogni giorno rendono possibile il progresso del gruppo.