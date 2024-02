Ondata di arresti: Dismantellate reti di traffico di droga in Italia

Operazione antidroga a Torino: 24 arresti per traffico di sostanze stupefacenti

La Guardia di Finanza di Torino e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) di Roma hanno condotto un’operazione antidroga all’alba, in collaborazione con la Procura – Direzione Distrettuale Antimafia torinese. L’operazione è stata eseguita in seguito a un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha disposto l’arresto di ventiquattro persone, italiane e albanesi, coinvolte in due diverse associazioni per delinquere dedite al traffico e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana.

Collaborazione tra diverse forze dell’ordine

Nel blitz, oltre alla Guardia di Finanza del Piemonte, hanno partecipato anche le fiamme gialle della Lombardia, dell’Emilia Romagna, della Toscana e dell’Abruzzo. Questa collaborazione tra diverse forze dell’ordine ha permesso di ottenere importanti risultati nell’ambito della lotta al traffico di droga.

Un’organizzazione criminale con base a Torino

Secondo gli inquirenti, uno dei gruppi coinvolti era guidato da un cittadino albanese di 58 anni, residente nel Torinese da oltre vent’anni. Questo gruppo aveva la sua base logistica nella città di Torino e operava in diversi comuni dell’area nord, con collegamenti anche in altre province piemontesi e nelle regioni limitrofe. Gli investigatori hanno scoperto che l’organizzazione aveva una solida rete di approvvigionamento e distribuzione di cocaina, con persone incaricate di acquistare, stoccare, lavorare e successivamente commercializzare la sostanza. Inoltre, l’organizzazione aveva una vasta rete di clienti non solo in Piemonte, nelle province di Torino, Asti e Cuneo, ma anche in Toscana, nella provincia di Lucca.

