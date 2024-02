Ondata di rapine in uffici postali a Roma: banda specializzata composta da over 65 colta in flagrante - avvisatore.it

Smantellata a Roma una banda di rapinatori guidata da anziani

La polizia di Roma ha sgominato una pericolosa banda di rapinatori, conosciuta come la “banda del buco”, composta da tre anziani over 65. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica del Lazio, in seguito a un’indagine coordinata dalla Procura – Gruppo Reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei sei membri della banda, di cui tre accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e gli altri tre di concorso in rapina.

I capi della banda: un 75enne e un 70enne

La banda era guidata da un anziano di 75 anni e da un altro di 70 anni. Il primo aveva il ruolo di “palo”, mentre il secondo si occupava materialmente delle rapine insieme a un complice di 66 anni. Per tutti e tre è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Gli altri tre membri della banda erano responsabili di riprodurre chiavi e di effettuare i fori necessari per permettere ai complici di entrare negli uffici postali da colpire. Questi tre sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Rapina a San Giovanni: rubati 195.000 euro

I capi della banda sono stati accusati di una rapina avvenuta il 3 maggio dello scorso anno nella zona di San Giovanni, durante la quale la direttrice dell’ufficio postale è stata minacciata mentre stava caricando lo sportello ATM. Durante l’assalto, sono stati rubati circa 195.000 euro. La polizia è riuscita a identificare i membri della banda grazie a un’attenta indagine e all’analisi delle prove raccolte sul luogo del crimine.

La polizia di Roma ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia nel contrastare la criminalità organizzata, anche quando si tratta di bande composte da anziani. Questo caso mette in luce l’importanza di una collaborazione tra le forze dell’ordine e la magistratura per garantire la sicurezza dei cittadini e per assicurare alla giustizia coloro che commettono reati. La banda del buco è stata smantellata e i suoi membri dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla legge.

