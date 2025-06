Opera Camion porta “Il barbiere di Siviglia” al San Michele: spettacolo gratuito a Roma

Ultimo aggiornamento il 9 Giugno 2025 by Emiliano Belmonte

Roma ospita il ritorno di Opera Camion

Domenica 15 giugno 2025 alle ore 20:00, l’Istituto Romano di San Michele (Piazzale Antonio Tosti 4) si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione grazie al progetto Opera Camion del Teatro dell’Opera di Roma. Dopo cinque anni di assenza, il camion-teatro riparte con l’obiettivo di portare la lirica pop in tutti i 15 municipi della Capitale, offrendo spettacoli in versione ridotta e accessibile.

Un sipario itinerante nel cuore dei quartieri

Il container montato sul TIR si apre come un sipario, svelando un vero e proprio palco mobile che ospita orchestra, cantanti, luci e costumi. Questa scenografia innovativa permette di avvicinare un pubblico eterogeneo, trasformando piazze e cortili in suggestive arene all’aperto.

“Il barbiere di Siviglia” in chiave pop

L’opera scelta per inaugurare questa nuova edizione è “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, eseguita dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma in un allestimento di circa 90 minuti. La regia punta a mantenere intatto il fascino della partitura originale, reinterpretandola con uno stile fresco e “pop” per coinvolgere anche chi si avvicina per la prima volta al melodramma.

Una tradizione culturale che si rinnova

“È un vero privilegio ospitare iniziative culturali di questo spessore”, afferma Giovanni Libanori, Presidente dell’ASP Istituto Romano di San Michele. “Il San Michele conferma il suo ruolo di punto di riferimento socio-culturale: ringraziamo il Teatro dell’Opera di Roma per averci scelto e per aver condiviso con noi la visione di una lirica inclusiva.”

Ingresso libero e gratuito

L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito, con invito a portare una sedia o un plaid per godersi al meglio lo spettacolo sotto le stelle. Non perdere questa serata unica, in cui la città si fa teatro e la musica diventa un ponte tra tradizione e modernità.