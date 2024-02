Operaio ferito a Napoli dopo caduta da impalcatura

Intervento dei Carabinieri a Napoli Centro per Infortunio sul Lavoro

I Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti in via Emanuele De Deo 55, nel quartiere di Montecalvario, dopo essere stati allertati dal numero di emergenza 112 per un infortunio sul lavoro.

Incidente sul Lavoro: Caduta da un’Impalcatura

Da una prima ricostruzione dei fatti, un operaio di 52 anni, che festeggiava il suo compleanno, è caduto da un’impalcatura alta circa 3 metri mentre stava lavorando al rifacimento della facciata di un edificio per conto della ditta presso cui è impiegato.

“L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove attualmente è sotto osservazione. Fortunatamente, non corre pericolo di vita*”, ha dichiarato un portavoce dell’ospedale.

Condizioni dell’Operaio e Intervento dell’Asl Napoli 1

L’operaio ha riportato una frattura scomposta alla tibia sinistra a seguito della caduta. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale dell’Asl Napoli 1 per effettuare gli accertamenti necessari in merito alla dinamica dell’incidente e alle condizioni di sicurezza sul posto.

