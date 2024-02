Operaio ferito sul lavoro: incidente in corso di indagine

Operaio trovato ferito in un deposito attrezzi: ipotesi incidente sul lavoro

Un operaio dipendente del Comune di Lamezia Terme è stato trovato con la testa sanguinante in un locale adibito a deposito attrezzi, secondo quanto riportato da fonti investigative. L’incidente sembra essere avvenuto mentre l’operaio stava effettuando dei lavori su un soppalco e si trovava da solo. Non ci sono testimoni oculari né registrazioni video dei fatti.

Intervento immediato delle autorità competenti

Alcuni colleghi dell’operaio hanno scoperto la sua presenza nel locale e hanno subito allertato le autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro per avviare le indagini necessarie. L’operaio è stato trasportato in ospedale a Catanzaro, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura a due vertebre, oltre a lesioni al cranio e un ematoma cerebrale. La sua prognosi è riservata, ma non è in coma farmacologico.

Sequestro del locale per accertamenti

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia, i carabinieri hanno sequestrato il locale in cui l’operaio è stato trovato ferito. Questa misura è stata presa al fine di effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto. Al momento, non sono emerse ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente.

Questo incidente sul lavoro solleva importanti questioni sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori. È fondamentale che vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari per comprendere le circostanze dell’incidente e adottare eventuali misure preventive per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.

