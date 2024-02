Operaio muore nel Torinese mentre cade montando una gru

Incidente mortale in un cantiere edile a Rivoli

Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio a Rivoli, nel Torinese, causando la morte di un operaio di 65 anni. L’uomo stava lavorando su un cantiere edile in via Cesare Battisti quando è caduto da un’altezza di ventisette metri durante le operazioni di montaggio di una gru. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del 1218, l’uomo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Dopo l’incidente, sul luogo dell’accaduto si sono recati il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl To3, e i carabinieri per avviare le indagini sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora state fornite informazioni dettagliate sulle circostanze esatte che hanno portato alla caduta dell’operaio. Saranno necessari ulteriori accertamenti per comprendere le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Sicurezza sul lavoro: una priorità da non trascurare

Questo tragico incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza sul lavoro. Lavorare in un cantiere edile comporta rischi significativi e, pertanto, è fondamentale adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti. È responsabilità di tutti, dai datori di lavoro agli operai, assicurarsi che vengano rispettate le norme di sicurezza e che vengano adottate le precauzioni adeguate. Come sottolineato dallo Spresal, è necessario fare tutto il possibile per evitare che tragedie come questa si ripetano in futuro.

La sicurezza sul lavoro è un aspetto cruciale che non può essere sottovalutato. È fondamentale adottare tutte le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro e proteggere la vita dei lavoratori.

