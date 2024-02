Operaio rimane bloccato nel crollo di Firenze

Crollo del solaio a Firenze: recuperato un corpo senza vita

I vigili del fuoco del nucleo Usar hanno recuperato poco prima delle 20 di oggi, venerdì 16 febbraio, il corpo senza vita di uno degli operai dispersi tra le macerie del solaio del cantiere, crollato stamattina a Firenze. I vigili del fuoco hanno anche individuato il corpo di un’altra persona. Proseguono, intanto, senza sosta le ricerche degli ultimi due dispersi segnalati.

Un’opera di recupero difficile e pericolosa

L’operazione di recupero dei corpi dei lavoratori dispersi tra le macerie del crollo del solaio a Firenze si è rivelata estremamente difficile e pericolosa per i vigili del fuoco del nucleo Usar. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per ore, cercando di raggiungere le vittime intrappolate sotto le macerie. L’opera di recupero è stata resa ancora più complessa dalla presenza di detriti instabili e dalla possibilità di ulteriori crolli. Nonostante le difficoltà, i vigili del fuoco hanno dimostrato grande professionalità e determinazione nel portare avanti le operazioni di ricerca e recupero.

Le speranze si affievoliscono per gli ultimi due dispersi

Nonostante gli sforzi incessanti delle squadre di soccorso, le speranze di trovare vivi gli ultimi due operai dispersi tra le macerie del crollo del solaio a Firenze si stanno affievolendo. Le ore trascorse dalla tragedia e le difficoltà incontrate nel recupero dei corpi delle vittime fanno temere il peggio. Le famiglie degli operai dispersi vivono momenti di grande angoscia e incertezza, nella speranza di ricevere notizie positive. Le autorità competenti stanno facendo tutto il possibile per accelerare le operazioni di ricerca e recupero, nella speranza di trovare gli ultimi due dispersi al più presto.

In conclusione, il crollo del solaio a Firenze ha causato la morte di almeno due lavoratori e ha lasciato due persone ancora disperse. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per recuperare i corpi delle vittime e trovare gli ultimi dispersi. Le speranze di trovare vivi gli operai dispersi si stanno affievolendo, ma le autorità competenti continuano a fare tutto il possibile per portare a termine le operazioni di ricerca e recupero. La tragedia ha scosso la comunità locale e ha evidenziato l’importanza della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli incidenti.

