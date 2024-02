Operaio trovato sanguinante a Lamezia: indagini in corso - avvisatore.it

Operaio del Comune di Lamezia Terme trovato ferito

Un operaio dipendente del Comune di Lamezia Terme è stato trovato con la testa sanguinante e alcune costole fratturate nell’edificio in cui si trova la sezione lavori dell’ente. L’uomo stava svolgendo le sue mansioni quando è avvenuto l’incidente. Le generalità dell’operaio non sono state rese note.

Condizioni critiche e indagini in corso

L’operaio è stato immediatamente ricoverato nell’ospedale di Catanzaro, dove è stato sottoposto a un’operazione alla testa per le lesioni subite. Attualmente si trova in coma farmacologico e la sua prognosi è riservata. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e ha delegato le indagini ai carabinieri. Si ipotizza che l’operaio sia stato aggredito o abbia avuto una lite durante il suo turno di lavoro, da una persona che poi si è allontanata.

Carabinieri al lavoro per identificare l’aggressore

I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto e identificare la persona responsabile dell’aggressione o della lite che ha causato le ferite all’operaio. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso e si spera di fare luce sulla vicenda al più presto.

