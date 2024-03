Operatività illegale di cittadini palestinesi all’Aquila

Arresto e Accuse

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre palestinesi residenti a L’Aquila. Sono accusati di “associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico“. Gli indagati, secondo quanto riferito dalla Polizia, erano coinvolti in attività di proselitismo e propaganda per l’associazione, nonché nella pianificazione di attentati, anche suicidari, contro obiettivi civili e militari all’estero.

Ordinanza di Custodia

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip distrettuale di L’Aquila su richiesta della procura della Repubblica. La Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, in collaborazione con la Procura nazionale, ha coordinato l’azione legale. Le indagini condotte dalla Digos di L’Aquila e dal Servizio per il contrasto all’estremismo e al terrorismo internazionale hanno rivelato la presenza di una struttura operativa militare denominata “Gruppo di Risposta Rapida – Brigate Tulkarem“. Questa organizzazione è un’articolazione delle “Brigate dei Martiri di Al-Aqsa“, considerata un’organizzazione terroristica dall’Unione Europea, con l’obiettivo di compiere atti di violenza terroristica contro uno Stato estero.

Procedura di Estradizione

Tra gli arrestati, esiste una procedura di estradizione in corso richiesta dalle Autorità dello Stato di Israele, presentata dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila. La gravità delle accuse e la complessità dell’operazione dimostrano l’importanza del coordinamento tra le autorità per contrastare attività illegali e atti terroristici sul territorio.