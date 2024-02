Operazione antidroga: 15 arresti per traffico di hashish dai Tir marocchini all’Italia

15 Arresti per Traffico di Stupefacenti: Operazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza, su richiesta della Dda di Brescia, ha portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di 15 persone accusate di far parte di un’associazione a delinquere per la produzione, detenzione e traffico illecito di stupefacenti, in particolare hashish. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita in diverse province, tra cui Bergamo, Brescia, Trento e Bolzano.

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pisa hanno giocato un ruolo chiave nell’individuare la banda e nell’eseguire gli arresti.

“L’accusa contestata ha l’aggravante della transnazionalità, poiché la droga era importata dal Marocco attraverso la Spagna, con un traffico gestito principalmente da membri di una famiglia di nazionalità marocchina,” ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

Importazione di Hashish: Dettagli sull’Attività Criminale

Il gruppo criminale arrestato è accusato di aver importato ben 13 quintali di hashish in Italia, facendo arrivare la droga su autoarticolati con targa spagnola attraverso il valico di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Gli autisti compiacenti trasportavano la droga utilizzando carichi di copertura, come alberi da frutto o batterie per auto. Una volta in Italia, la droga veniva distribuita dai complici in varie città, tra cui Pisa.

L’organizzazione era composta non solo da marocchini, ma anche da afgani, spagnoli, senegalesi e italiani. La base operativa si trovava in provincia di Bergamo, in particolare nei comuni di Dalmine, Stezzano e Osio Sotto, all’interno di una cascina utilizzata per la produzione di formaggi e attentamente sorvegliata dai membri della banda.

Conclusioni e Prospettive Future

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti su vasta scala, con ramificazioni internazionali. L’importante lavoro investigativo svolto dalle autorità competenti ha portato all’arresto di diversi individui coinvolti in questa attività illecita, dimostrando l’impegno nel contrastare il fenomeno della droga sul territorio italiano. La collaborazione tra le forze dell’ordine a livello nazionale e internazionale si conferma essenziale per contrastare efficacemente il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza della collettività.

About The Author