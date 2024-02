Operazione antidroga Calabria: 14 arresti in blitz

Sgominata organizzazione criminale per traffico di droga in provincia di Catanzaro

Le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione di successo nella provincia di Catanzaro, arrestando 14 persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti. Quattro di loro sono stati posti in custodia cautelare in carcere, mentre gli altri dieci sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme, con il supporto delle unità territoriali, dei carabinieri Cacciatori “Calabria” e del Nucleo cinofili di Vibo Valentia. L’azione è stata eseguita in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda. Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione e cessione di marijuana e cocaina.

L’organizzazione criminale avrebbe operato principalmente nella coltivazione e nel traffico di marijuana e cocaina nei territori di Curinga, Lamezia Terme, Pianopoli, Serrastretta e Feroleto Antico. L’indagine è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Lamezia Terme e dal Nucleo operativo della Compagnia di Girifalco. Secondo una nota stampa della Dda di Catanzaro, l’indagine si è sviluppata attraverso complesse attività tecniche e tradizionali, tra cui servizi di osservazione, pedinamenti e riscontri. Durante l’operazione, sono state arrestate sei persone in flagranza di reato e sequestrati oltre 14 chilogrammi di marijuana e cocaina, oltre a banconote per un valore di 25 mila euro, macchinari per il confezionamento sottovuoto delle dosi di droga, bilance ad alta precisione e scanner per la rilevazione di microspie.

Questo importante risultato dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e le organizzazioni criminali che ne sono responsabili. Le autorità continueranno a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e per contrastare il fenomeno della droga sul territorio. Come afferma il comandante del Gruppo di Lamezia Terme, Carlo Rossi: “Questa operazione è il frutto di un lavoro di squadra e della collaborazione tra diverse unità dei carabinieri. Siamo determinati a combattere il crimine organizzato e a garantire la tranquillità dei cittadini“.

