Operazione dei Nas: 79 siti di farmaci illegali oscurati, 126 denunce

Operazione “Shield IV”: 79 siti web oscurati nel contrasto alla criminalità farmaceutica

L’operazione “Shield IV” ha portato alla luce un’importante operazione internazionale contro il crimine farmaceutico, in particolare online. I Carabinieri del Nas hanno concluso con successo questa operazione, che ha portato a 5 arresti, 126 denunce e al sequestro di migliaia di medicinali dal valore di circa 9 milioni di euro. In totale, sono stati oscurati ben 79 siti web coinvolti in questa attività illecita.

L’operazione, che si è svolta tra aprile e novembre 2023, è stata coordinata da Europol e ha visto la partecipazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Durante le indagini, sono stati sequestrati medicinali, dopanti, integratori e altri prodotti collegati anche al trattamento del Covid-19. Questa operazione ha dimostrato l’impegno delle autorità nel contrastare la criminalità farmaceutica e proteggere la salute dei cittadini.

Sequestro di medicinali per un valore di 9 milioni di euro

Grazie all’operazione “Shield IV”, sono stati sequestrati migliaia di medicinali dal valore complessivo di circa 9 milioni di euro. Questo sequestro rappresenta un duro colpo per il crimine farmaceutico, che cerca di lucrare sulla vendita illegale di prodotti contraffatti o non autorizzati. I Carabinieri del Nas hanno dimostrato la loro determinazione nel contrastare questa attività illecita e nel proteggere la salute dei cittadini.

Un importante passo avanti nella lotta contro il crimine farmaceutico

L’operazione “Shield IV” rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il crimine farmaceutico. Grazie alla collaborazione internazionale e all’impegno delle autorità competenti, sono stati oscurati ben 79 siti web coinvolti in questa attività illecita. Questo risultato è stato possibile grazie alla determinazione dei Carabinieri del Nas e alla loro costante vigilanza nel contrastare la criminalità farmaceutica.

Come sottolineato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, “l’operazione ‘Shield IV’ dimostra il nostro impegno nel contrastare il crimine farmaceutico e proteggere la salute dei cittadini”. Questo successo rappresenta un importante messaggio alle organizzazioni criminali che cercano di lucrare sulla vendita di medicinali illegali. Le autorità continueranno a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza e la salute di tutti i cittadini.

