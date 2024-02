Operazione di perquisizione nella rete dell’attentatore di Bruxelles

Rete di Contatti di Abdessalem Lassoued al Centro di Misure e Perquisizioni

La rete di contatti di Abdessalem Lassoued, il tunisino responsabile dell’attentato di matrice islamica a Bruxelles del 16 ottobre, è attualmente oggetto di attenzione da parte dei Ros dei carabinieri e della Digos della polizia di Bologna. L’individuo, che ha causato la morte di due cittadini svedesi durante l’attacco a Bruxelles e successivamente è stato ucciso dalla polizia dopo un inseguimento, ha vissuto in Italia tra il 2012 e il 2016, identificato proprio a Bologna. Le indagini si stanno concentrando sui suoi contatti e sulle attività svolte sui social network.

Le perquisizioni, autorizzate da un decreto del procuratore distrettuale di Bologna Giuseppe Amato e dal pm Stefano Dambruoso della dda di Bologna, coinvolgono 18 individui di origine nordafricana residenti in varie province italiane. Queste persone, presenti a Bologna, Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Lecco, Macerata, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento e Udine, fanno parte della cerchia virtuale di relazioni di Lassoued e sono attivi su social network con contenuti legati all’estremismo religioso.

Espulsioni e Verifiche in Corso per i Contatti di Lassoued

Come risultato delle indagini in corso, sono emerse ulteriori persone legate alla rete di contatti di Abdessalem Lassoued per le quali è stata avviata la procedura di espulsione dall’Italia. Altri individui sono attualmente sottoposti a verifiche per accertarne la regolarità. Le autorità competenti stanno adottando misure preventive per garantire la sicurezza pubblica e approfondire la conoscenza dei legami e delle attività svolte da coloro che erano in contatto con l’attentatore.

Gli sforzi investigativi mirano a individuare eventuali collegamenti, supporto logistico o ideologico fornito alla persona responsabile dell’attacco a Bruxelles. Le autorità italiane stanno lavorando per tracciare una mappa dettagliata della rete di contatti di Lassoued e per prevenire potenziali minacce future legate a estremisti religiosi presenti sul territorio nazionale.

Approfondimento delle Indagini e Sicurezza Pubblica

L’approfondimento delle indagini sulle attività e sui legami della rete di contatti di Abdessalem Lassoued rappresenta una priorità per le forze dell’ordine italiane. La collaborazione tra le varie agenzie investigative è fondamentale per identificare potenziali rischi e adottare misure preventive adeguate. Il coinvolgimento di individui con profili legati all’estremismo religioso richiede un’azione tempestiva e coordinata per preservare la sicurezza pubblica e contrastare minacce di natura terroristica sul suolo italiano.

Le autorità competenti continuano a monitorare da vicino la situazione e ad agire in conformità con le leggi vigenti per prevenire e contrastare attività terroristiche sul territorio nazionale. La stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni è essenziale per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e prevenire potenziali attacchi terroristici.

