Operazione Fleximan: quattro autovelox abbattuti nel Milanese

Nuovi Autovelox Distrutti a Buccinasco: Il Sindaco Pruiti Condanna l’Atto Criminale

Nella tranquilla Buccinasco, quattro nuovi autovelox sono stati abbattuti, suscitando l’indignazione del sindaco Rino Pruiti. L’amministrazione comunale aveva appena installato i dispositivi per monitorare la velocità delle auto, ma in pochi giorni sono stati distrutti da ignoti. Il sindaco ha commentato l’accaduto definendolo “un gesto vile ad opera di delinquenti che dimostrano di non avere rispetto per la vita e la tutela delle persone, oltre che per i beni comuni”.

Scoperta dei Danni: L’Appello alla Prudenza del Sindaco

L’allarme è scattato durante la notte, quando un automobilista ha segnalato alle autorità locali l’abbattimento di un autovelox in via Meucci. Successivamente, sono stati individuati altri tre dispositivi danneggiati, posizionati in via Emilia e via De Amicis. Al momento, non sono emerse rivendicazioni per questo atto vandalico, che ha destato preoccupazione nella comunità locale.

Nessuna rivendicazione per l’atto vandalico

Sindaco Pruiti: “Rispettate i limiti di velocità e la vita”

Appello alla Prudenza: Il Monito del Sindaco Pruiti

Di fronte a questo atto di vandalismo, il sindaco Rino Pruiti ha lanciato un appello alla prudenza e al rispetto delle regole stradali. Con parole decise, ha dichiarato: * “Non volete rischiare di prendere una multa? Rispettate i limiti di velocità, andate piano, rispettate la vita” *. Un monito che sottolinea l’importanza di guidare in modo responsabile e rispettoso, per la sicurezza di tutti i cittadini.

Questo atto criminale a Buccinasco rimane al centro dell’attenzione, mentre le autorità locali cercano di fare luce sull’accaduto e garantire la sicurezza sulle strade della città.

