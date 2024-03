Oppenheimer di Nolan sorprende agli Oscar 2024

Il biopic “Oppenheimer” diretto da Christopher Nolan si conferma come il grande vincitore degli Oscar 2024, riscuotendo un totale di sette premi su tredici nomination. Il film, dedicato alla figura del fisico padre della bomba atomica, basato sul libro “American Prometheus” di Kai Bird e Martin J. Sherwin, ha conquistato i prestigiosi riconoscimenti per il miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e non protagonista , migliori montaggio, fotografia e colonna sonora.

Diversità di premi agli Oscar 2024

Il film internazionale “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer ha conquistato il premio per il miglior film internazionale, insieme al riconoscimento per il miglior sonoro. Un momento toccante della serata è stato l’omaggio a star del cinema scomparse durante l’esibizione di Andrea e Matteo Bocelli sulle note di “Con te partirò”, anche se purtroppo ha escluso il ricordo di Sandra Milo.

Il film “Povere creature!” di Yorgos Lanthimos, vincitore del Leone d’oro a Venezia 80, ha portato a casa quattro Oscar, tra cui quello per la miglior attrice protagonista Emma Stone. Altri premi sono stati assegnati per le scenografie, il trucco e i costumi. La canzone “What Was I Made For?” di Billie Eilish e Finneas O’Connell, presente in “Barbie”, si è aggiudicata il premio per la miglior canzone.

Scenari diversi agli Oscar 2024

Le migliori sceneggiature, originale e adattata, sono state premiate a Justine Triet, Arthur Harari per “Anatomia di una caduta” e a Cord Jefferson per “American Fiction”. Da menzionare anche il premio per la migliore attrice non protagonista a Da’Vine Joy Randolph in “The Holdovers – Lezioni di vita” di Alexander Payne.

Il Giappone ha ottenuto un doppio trionfo con le statuette per il miglior film d’animazione e per i migliori effetti speciali. Wes Anderson ha vinto come miglior cortometraggio live action con “La meravigliosa storia di Henry Sugar”, mentre il miglior corto animato è stato “War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko”. La categoria del miglior documentario è stata assegnata a “20 Days in Mariupol” di Mstyslav Chernov, mentre il miglior corto documentario è stato “The Last Repair Shop” di Ben Proudfoot e Kris Bowers.

Razzie Awards 2024: il lato oscuro del cinema

Prima degli Oscar 2024, sono stati annunciati i vincitori dei Razzie Awards 2024, i premi che mettono in risalto i peggiori film dell’anno. “Winnie-the-Pooh – Sangue e miele” si è aggiudicato il premio per il peggior film, oltre a diversi altri riconoscimenti tra cui peggior regista, sceneggiatura, remake e coppia cinematografica.

Tra i peggiori attori dell’anno ci sono stati Jon Voight come protagonista per “Mercy” e Sylvester Stallone come non protagonista in “I mercenari 4”. La peggior attrice è stata identificata in Megan Fox, sia come protagonista che non protagonista, per le sue interpretazioni in “Johnny & Clyde” e “Expendables 4”.