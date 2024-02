“Optimagazine: le ultime news, video e notizie italiane e internazionali”

Knuckles the Echidna, il protagonista di una nuova serie televisiva

Dopo il suo debutto al cinema in Sonic – Il film 2, il personaggio di Knuckles the Echidna si appresta a fare il suo ingresso come protagonista in una serie televisiva tutta sua. La serie, intitolata semplicemente “Knuckles”, è una produzione Paramount Pictures creata da John Whittington e Toby Ascher, e sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 26 aprile. Basata sul famoso videogioco Sonic the Hedgehog, la serie si colloca temporalmente tra il secondo e il terzo film della saga, previsto per dicembre 2024.

Knuckles addestra Wade nel mondo degli Echidna

Secondo la sinossi ufficiale, nella serie Knuckles accetta di addestrare Wade per insegnargli tutti i segreti per diventare un vero guerriero Echidna. Questo annuncio arriva dopo il successo del personaggio al cinema, dove è stato interpretato da Idris Elba. Accanto a lui, nel ruolo di Wade Whipple, ritroviamo Adam Pally, noto per le sue interpretazioni in serie come Happy Endings e The Mindy Project.

Il primo trailer ufficiale di Knuckles

Paramount+ ha recentemente rilasciato il primo trailer ufficiale di Knuckles, dando ai fan un’anteprima di ciò che li aspetta. La serie, composta da 6 episodi, promette di approfondire il personaggio di Knuckles e di esplorare il suo mondo in modo più dettagliato. I fan del videogioco e del personaggio possono quindi prepararsi a immergersi in una nuova avventura ricca di azione e emozioni.

In conclusione, Knuckles the Echidna si appresta a fare il suo debutto come protagonista in una serie televisiva intitolata “Knuckles”. La serie, basata sul videogioco Sonic the Hedgehog, sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 26 aprile. Nel corso dei 6 episodi, Knuckles addestrerà Wade per insegnargli i segreti del mondo degli Echidna. Il primo trailer ufficiale è stato rilasciato di recente, suscitando grande attesa tra i fan. Non resta che prepararsi per un’avventura emozionante e piena di azione insieme a Knuckles e Wade.

