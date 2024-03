Orario di uscita e dettagli su Supersex, la nuova serie su Netflix

Conosciamo meglio Supersex, la tanto attesa serie su Netflix diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni, che debutterà il 6 marzo 2024. La trama racconta la vita di Rocco Siffredi, dalla sua infanzia fino a diventare la celebrità che tutti conoscono. Scopriamo insieme i dettagli e gli attori coinvolti nella serie.

Il debutto di Supersex e il cast principale

Il 6 marzo 2024 sarà la data d’esordio di Supersex su Netflix, con tutti e sette gli episodi pronti per essere visti dagli spettatori a partire dalle 09:00, ora italiana. Alessandro Borghi interpreterà il ruolo di Rocco Siffredi, mentre Jasmine Trinca sarà Lucia, un personaggio femminile inventato che rappresenta un mix delle donne importanti nella vita di Rocco. Adriano Giannini sarà Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni vestirà i panni del giovane Rocco. Il cast include anche Enrico Borello , Vincenzo Nemolato , Gaia Messerklinger , Jade Pedri e Linda Caridi . La serie, composta da sette episodi, è stata ideata e scritta da Francesca Manieri e prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Matteo Rovere per Groenlandia.

Dettagli sull’abbonamento a Netflix e la disponibilità di Supersex

Per poter fruire di Supersex e di tutti i contenuti offerti da Netflix, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile. Le opzioni disponibili sono diverse a seconda delle esigenze degli utenti:

Standard con pubblicità a 5,49 euro al mese;

al mese; Base a 7,99 euro al mese;

al mese; Standard a 12,99 euro al mese;

al mese; Premium a 17,99 euro al mese.

Supersex non sarà disponibile per la visione a mezzanotte, ma solo dalle 09:00 del giorno di uscita, il 6 marzo 2024. Nel frattempo, è possibile godersi altre serie presenti sulla piattaforma streaming.