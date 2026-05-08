Oratorio Cup 2025-26: a Roma la grande festa del calcio degli oratori

Ultimo aggiornamento il 8 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

Le finali dell’Oratorio Cup 2025-26 al Salaria Sport Village

La Oratorio Cup 2025-26 si prepara a vivere il momento più atteso della stagione con le finali della sua XXII edizione, in programma sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 presso il Salaria Sport Village, in via San Gaggio 5 a Roma.

Organizzata dal CSI – Centro Sportivo Italiano, Comitato di Roma, con il patrocinio della S. S. Lazio, la manifestazione si conferma uno degli eventi più partecipati del calcio giovanile romano. Una competizione che, anno dopo anno, coinvolge centinaia di squadre provenienti da parrocchie e oratori della provincia di Roma, trasformando il campo da gioco in uno spazio di educazione, inclusione e comunità.

Per quattro giornate, il Salaria Sport Village ospiterà oltre 200 squadre, circa 2.600 atleti e più di 3.000 accompagnatori, con un calendario che prevede oltre 150 partite e le finali di tutte le categorie: dagli Under 8 agli Under 17, fino agli Open e agli Amatori.

Il calcio degli oratori come risposta educativa e sportiva

L’Oratorio Cup nasce e cresce attorno a un’idea semplice ma fondamentale: il calcio può essere molto più di una gara. Può diventare uno strumento educativo, un’occasione di crescita personale e un modo concreto per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.

In un periodo in cui il calcio italiano riflette sul proprio futuro e sulla difficoltà di far emergere nuovi talenti, il mondo degli oratori torna al centro del dibattito. Gli oratori, infatti, rappresentano da sempre uno dei luoghi più autentici in cui i ragazzi si avvicinano allo sport, imparando non solo a giocare, ma anche a rispettare le regole, i compagni e gli avversari.

A differenza dei contesti dominati dalla selezione precoce, il calcio negli oratori valorizza il percorso. Ogni ragazzo ha la possibilità di partecipare, migliorare e sentirsi parte di una squadra, indipendentemente dal livello tecnico di partenza.

Le parole del presidente del CSI Roma Daniele Pasquini

A sottolineare il valore della manifestazione è Daniele Pasquini, presidente del CSI Roma, che richiama l’attenzione sul ruolo degli oratori nel futuro del calcio italiano.

Secondo Pasquini, mentre si parla sempre più spesso della necessità di riformare il calcio italiano, è fondamentale non dimenticare uno dei bacini che per decenni ha contribuito alla crescita del movimento sportivo nazionale: quello delle parrocchie e degli oratori.

Gli oratori rappresentano un patrimonio unico perché uniscono accessibilità, volontariato, educazione e partecipazione. Sono luoghi in cui lo sport resta un’esperienza di formazione del carattere e trasmissione di valori, garantendo a ogni ragazzo la possibilità di giocare fino all’ultima giornata.

Una finale per tutti: il modello inclusivo dell’Oratorio Cup

Uno degli elementi più significativi dell’Oratorio Cup 2025-26 è la scelta di portare tutte le squadre alla propria finale. Non soltanto chi compete per il primo posto, ma ogni gruppo partecipante ha l’opportunità di concludere il proprio percorso con una giornata dedicata.

Questa formula rende la manifestazione diversa da molti tornei tradizionali. Il valore dell’esperienza non viene misurato soltanto dal risultato, ma dalla partecipazione, dalla crescita della squadra e dal cammino compiuto durante la stagione.

Le finali diventano così una vera festa collettiva, in cui il calcio è il linguaggio comune che unisce atleti, allenatori, famiglie, volontari e comunità parrocchiali.

Polisportività e contrasto alla specializzazione precoce

Nelle categorie giovanili fino ai 14 anni, l’Oratorio Cup promuove anche la polisportività, incoraggiando i ragazzi a sperimentare discipline diverse e a sviluppare capacità motorie più complete.

Questo approccio è particolarmente importante perché aiuta a contrastare la specializzazione precoce, spesso considerata uno dei limiti dello sport giovanile contemporaneo. Permettere ai bambini e ai ragazzi di confrontarsi con più discipline significa favorire una crescita più equilibrata, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista personale.

All’interno degli oratori, lo sport diventa quindi uno spazio di scoperta, dove il talento può emergere gradualmente e dove ogni giovane atleta viene accompagnato nel proprio percorso.

Educatore-arbitro: quando le regole insegnano responsabilità

Tra i simboli più rappresentativi dell’Oratorio Cup c’è la figura dell’educatore-arbitro, che interpreta il ruolo arbitrale non solo come controllo del gioco, ma anche come accompagnamento educativo.

In questa visione, le regole non sono semplicemente norme da rispettare, ma strumenti per imparare la responsabilità, la correttezza e il rispetto reciproco. L’arbitro diventa così parte integrante del percorso formativo dei ragazzi, aiutandoli a comprendere il valore della lealtà sportiva.

È un modello che restituisce allo sport la sua dimensione più autentica: quella di palestra di vita.

Il programma delle finali dell’Oratorio Cup 2025-26

Le finali della XXII edizione dell’Oratorio Cup si svolgeranno in quattro giornate, con un calendario ricco di partite e premiazioni.

Sabato 9 maggio 2026

La prima giornata sarà dedicata alle categorie U10, U11, U15 Femminile e Amatori. Gli U10 scenderanno in campo al mattino, dalle 9.00 alle 13.00, mentre gli U11 giocheranno nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30. In programma anche le gare dell’U15 Femminile e della categoria Amatori, con premiazioni nel corso della giornata.

Domenica 10 maggio 2026

Domenica 10 maggio toccherà alle categorie U15, U16, U14 e U12. La mattina sarà dedicata agli U15 e U16, mentre nel pomeriggio si giocheranno le finali U14 e U12, con premiazioni previste tra il tardo pomeriggio e la serata.

Sabato 16 maggio 2026

Sabato 16 maggio saranno protagoniste le categorie U13, U17 e Open. Gli U13 giocheranno dalle 14.30 alle 17.30, seguiti dagli U17 e dagli Open, con premiazioni fino alle 19.30 circa.

Domenica 17 maggio 2026

La giornata conclusiva sarà dedicata alle categorie più giovani, U9 e U8. Gli U9 scenderanno in campo al mattino, dalle 9.00 alle 12.30, mentre gli U8 chiuderanno la manifestazione nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00.

CSI Roma e il valore dello sport come comunità

Dietro l’Oratorio Cup c’è l’impegno del CSI Roma, parte del Centro Sportivo Italiano, organizzazione nazionale non profit fondata nel 1944 e riconosciuta come Ente di promozione sportiva e Associazione di promozione sociale.

La missione del CSI è promuovere lo sport come momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione. In questa prospettiva, l’Oratorio Cup diventa una delle espressioni più concrete di un modo di intendere lo sport vicino ai territori, alle famiglie e ai bisogni dei ragazzi.

Lo sport, infatti, non è visto soltanto come attività fisica, ma come strumento di prevenzione, relazione e formazione. Una proposta seria e continuativa, portata avanti da educatori, allenatori, arbitri, dirigenti e volontari consapevoli del proprio ruolo.

Una manifestazione che unisce sport, famiglie e territorio

Le finali dell’Oratorio Cup 2025-26 saranno molto più di un appuntamento sportivo. Saranno una grande festa del territorio, capace di riunire famiglie, comunità parrocchiali e giovani atleti attorno ai valori dello sport.

In campo ci saranno partite, finali e premiazioni, ma anche storie di amicizia, partecipazione e appartenenza. Ogni squadra porterà con sé il percorso vissuto durante l’anno, fatto di allenamenti, sacrifici, sorrisi, sconfitte e momenti di crescita.

È proprio questa dimensione comunitaria a rendere l’Oratorio Cup un evento speciale: un torneo che parla di calcio, ma anche di educazione, inclusione e futuro.

Oratorio Cup 2025-26: informazioni utili

Le finali della Oratorio Cup 2025-26 si terranno presso il Salaria Sport Village, in via San Gaggio 5 a Roma, nelle giornate di 9, 10, 16 e 17 maggio 2026.

La manifestazione è organizzata dal CSI Roma con il patrocinio della S. S. Lazio e con il sostegno dei partner Unipol e Autoimport S.P.A.