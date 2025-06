“Oratorio”: il 29 giugno a Roma due sessioni di bagno sonoro con Grazia Lucia Politi

Ultimo aggiornamento il 19 Giugno 2025 by Emiliano Belmonte

Alla Niji InGalleria un’esperienza immersiva tra suono, corpo e fotografia

Domenica 29 giugno 2025, la capitale ospiterà un appuntamento particolare che unisce arte visiva e pratica meditativa. Nello spazio della Niji InGalleria, in occasione della mostra fotografica “Oratorio” di Eleonora Falso, sono previste due sessioni di bagno sonoro guidate da Grazia Lucia Politi, artista del suono e suonoterapeuta con base a Parigi.

Le sessioni si terranno alle ore 16:00 e alle ore 17:00 e offriranno al pubblico la possibilità di immergersi in un momento di ascolto profondo, in armonia con l’atmosfera contemplativa dell’esposizione.

Una pratica sensoriale che va oltre l’ascolto

Il bagno sonoro è una tecnica che utilizza vibrazioni armoniche per favorire uno stato di rilassamento e connessione interiore. I suoni, prodotti da strumenti come campane di cristallo, agiscono sul sistema nervoso, aiutando il corpo ad abbandonare le tensioni e la mente a lasciarsi andare. L’esperienza si svolge in posizione distesa e in un ambiente raccolto, dove il suono guida il partecipante verso stati di quiete e percezione profonda.

Questa forma di ascolto collettivo, ma vissuto in modo personale, non è da confondere con un concerto. Si tratta piuttosto di un rituale intimo che coinvolge sensorialità e immaginazione, trasformando il suono in uno strumento di esplorazione interiore.

Il suono come paesaggio emotivo

Durante tutta la durata della mostra sarà attivo anche un paesaggio sonoro originale, composto da registrazioni ambientali provenienti dalla Thailandia. Questo lavoro acustico accompagna le fotografie esposte creando un’ulteriore stratificazione percettiva. Sebbene autonomo rispetto alle sessioni live, ne rappresenta una naturale estensione sensoriale.

Il ritorno a Roma di un’artista del suono

Grazia Lucia Politi torna a Roma per questa occasione speciale. Dopo una laurea in comunicazione e una formazione in produzione musicale, ha approfondito lo studio della suonoterapia con Luca Vignali presso la scuola Musica Tantra. La sua ricerca si muove tra arte sonora, meditazione e consapevolezza corporea, con un focus sulle relazioni tra suono, intimità e benessere psico-emotivo.

Le sue sessioni sono descritte come spazi sicuri, sospesi nel tempo, dove il corpo può diventare parte di un ascolto profondo, a metà tra percezione fisica e visione interiore.

Dettagli e modalità di accesso

L’evento si svolgerà presso Niji InGalleria, in via Goffredo Mameli 53, nel rione Trastevere. Le due sessioni sono aperte a un numero limitato di partecipanti. I primi due iscritti per ciascuna fascia oraria potranno accedere gratuitamente, mentre per gli altri è previsto un contributo di partecipazione di 15 euro. È necessaria la prenotazione via e-mail all’indirizzo info@sound-healing.it. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per finalità organizzative, in conformità con il regolamento europeo sulla privacy.

Un’occasione per fermarsi e ascoltare

L’incontro tra vibrazione sonora e immagine fotografica crea una proposta culturale nuova, pensata per chi desidera vivere un’esperienza diversa, che stimoli il corpo e lo spirito. Un’occasione per rallentare, lasciarsi attraversare dal suono e ritrovare un punto d’ascolto interiore.