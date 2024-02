Organizzazioni agricole convocate a Palazzo Chigi per discutere esenzione Irpef fino a 10mila euro

Giorgia Meloni presenta le azioni del governo per il settore agricolo

La premier Giorgia Meloni ha tenuto un incontro con le sigle dell’agricoltura per presentare le azioni prioritarie che il governo intende intraprendere a sostegno del settore agricolo nazionale. Meloni ha sottolineato l’importanza di continuare a confrontarsi sulle politiche nazionali ed europee che riguardano l’agricoltura e l’agroalimentare, settori strategici per l’economia italiana.

Durante l’incontro, la premier ha evidenziato l’impegno del governo nell’aumento delle risorse destinate al comparto agricolo, nonostante le difficoltà di bilancio. Meloni ha sottolineato che in 16 mesi non si possono risolvere tutti i problemi accumulati nel tempo, ma ha espresso fiducia nell’inversione di tendenza.

Un impegno costante per il settore agricolo

Meloni ha sottolineato che il governo è consapevole dell’importanza del settore agricolo per l’economia italiana e ha messo in atto diverse azioni per sostenerlo. Tra queste, l’aumento delle risorse finanziarie destinate al comparto agricolo, nonostante le difficoltà economiche del paese.

La premier ha inoltre evidenziato l’importanza di promuovere politiche nazionali ed europee che favoriscano lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Meloni ha sottolineato che il governo è impegnato a creare un ambiente favorevole per gli agricoltori italiani, promuovendo la valorizzazione dei prodotti locali e la difesa del Made in Italy.

L’inversione di tendenza nel settore agricolo

Meloni ha sottolineato che l’aumento delle risorse a favore del settore agricolo è evidente, nonostante le difficoltà economiche del paese. La premier ha sottolineato che il governo non può risolvere tutti i problemi accumulati nel tempo in soli 16 mesi, ma ha espresso fiducia nell’inversione di tendenza.

“Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l’aumento delle risorse a favore del comparto c’è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio, che anche voi conoscete bene. In 16 mesi non è possibile fare i miracoli e correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l’inversione di tendenza sia evidente”, ha dichiarato Meloni durante l’incontro.

La premier ha sottolineato che il governo continuerà a lavorare per sostenere il settore agricolo, promuovendo politiche e azioni concrete a favore degli agricoltori italiani. Meloni ha concluso l’incontro ribadendo l’importanza di continuare a confrontarsi e collaborare per garantire un futuro prospero per il settore agricolo nazionale.

