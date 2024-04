Orgoglio e visibilità: il “Sanremo Pride 2024”

Un migliaio di partecipanti al primo “Sanremo Pride 2024”

Nel pomeriggio di ieri, circa un migliaio di persone si sono unite al “Sanremo Pride 2024”, evento rivoluzionario che si è svolto non solo in Italia ma anche in Europa. Il presidente di Mia Arcigay Imperia, Marco Antei, ha sottolineato l’importanza storica di questo evento, ricordando la prima manifestazione pubblica del movimento lgbt+ europeo avvenuta il 5 aprile del 1972 a Sanremo. In quell’occasione, una quindicina di coraggiosi individui scesero in piazza per protestare contro la rappresentazione dell’omosessualità come devianza durante un convegno sulla sessualità.

Il corteo musicale per i diritti lgbt+

Il raduno di quest’anno, caratterizzato dal motto “A Sanremo si ama“, ha preso il via verso le 14 in passeggiata Trento Trieste con un coinvolgente corteo musicale. I partecipanti si sono mossi lungo la ciclabile, fino a giungere in via XX Settembre e fare tappa di fronte allo stand politico della Lega in piazza Colombo. Uno dei momenti simbolici dell’evento è stato quando i manifestanti hanno girato lo striscione davanti allo stand politico, per poi proseguire il percorso lungo via Roma fino alla pista ciclabile, con destinazione finale a Pian di Nave. Marco Antei ha sottolineato che il messaggio principale dell’evento è la richiesta all’Italia di equiparare i diritti lgbt+ a quelli già riconosciuti in altri Paesi europei, come il matrimonio ugualitario e l’adozione legale indipendentemente dall’orientamento sessuale.

Dalla lotta per i diritti alla consapevolezza sociale

Marco Antei ha evidenziato i significativi cambiamenti avvenuti dal 1972 al 2024 nel panorama lgbt+. In particolare, ha sottolineato l’aumento della visibilità e dell’accettazione da parte della società non lgbt+. Attualmente, il 50% circa delle persone presenti ai Pride non fa parte della comunità lgbt+, segno di una maggiore apertura e solidarietà. Molti partecipanti, infatti, si uniscono all’evento per sostenere amici o parenti appartenenti alla comunità lgbt+, dimostrando un importante progresso nella consapevolezza sociale.

La presenza significativa di ospiti e sostenitori

Tra i partecipanti al Pride, è stata notevole la presenza di ospiti speciali, tra cui Laura Pereira, Miss Beauty Trans Italy 2023. Di origine brasiliana ma residente a Milano, Laura si è classificata al quinto posto a livello europeo. Durante l’evento, Laura ha sottolineato l’importanza di essere presenti e attivi nella lotta per i diritti, non solo come figura di spicco ma anche come portavoce per le nuove generazioni. Il suo messaggio di inclusione e sostegno ha contribuito a rendere l’evento ancora più significativo e coinvolgente per tutti i partecipanti.