Oriana Marzoli diffida Dal Moro: la fine di una storia tormentata

Nuovo capitolo nella storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

La tormentata relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nata all’interno del Grande Fratello Vip, sembrava essere giunta al termine qualche settimana fa. Tuttavia, nelle ultime ore, si è verificato un colpo di scena che ha riaperto il capitolo tra i due ex fidanzati.

Un incontro inaspettato sulle Dolomiti

Mentre Daniele si trovava a sciare sulle Dolomiti, le fan della coppia hanno notato la presenza di una misteriosa ragazza sulle stesse piste da sci. Le prove raccolte dalle fan suggeriscono che questa ragazza potrebbe essere una nuova frequentazione di Dal Moro. Questa scoperta ha scatenato la reazione di Oriana, che si è sfogata pubblicamente sul suo canale broadcast.

Una guerra sui social

Oriana si è sentita presa in giro e ha espresso la sua rabbia nei confronti dell’ex fidanzato, mentre Daniele ha risposto con altrettanta veemenza. Durante una live Twitch, Dal Moro ha attaccato Oriana, parlando delle mancanze nella loro relazione. La situazione è degenerata con scambi di commenti poco eleganti tra i due ex fidanzati. La guerra sui social sembra non avere fine, con Oriana che continua a pubblicare prove del possibile flirt di Daniele e quest’ultimo che ha ricevuto una diffida da parte dell’ex fidanzata.

In conclusione, la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta a una tragica fine. Nonostante la diffida ricevuta, entrambi continuano a parlare l’uno dell’altro sui social. Resta da vedere se questa sarà davvero la fine della loro relazione o se ci saranno ancora sviluppi inaspettati.

