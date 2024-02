Original Marines e Bata collaborano per creare sneakers per bambini - avvisatore.it

Original Marines e Bata collaborano per creare calzature sportive per bambini

Original Marines, il noto marchio di abbigliamento per bambini, ha annunciato una nuova partnership strategica con Bata per la produzione di calzature sportive dedicate ai più piccoli. Questa collaborazione mira a valorizzare le collezioni bambino di entrambi i brand e a rafforzare la presenza di Original Marines nel settore della moda per bambini.

La collezione di sneakers per la primavera/estate è realizzata con materiali leggeri e tecnici, che consentono ai bambini di muoversi liberamente e in sicurezza. Inoltre, le calzature sono conformi ai parametri Reach footwear europei, che regolamentano l’uso di sostanze chimiche nella produzione. Questo dimostra l’impegno di entrambi i brand per la qualità e la cura dei propri prodotti.

“L’accordo con Bata rappresenta per Original Marines una collaborazione strategica e virtuosa, che ci permetterà di aumentare la visibilità e il posizionamento nel mercato delle calzature”, afferma Antonio Di Vincenzo, presidente di Original Marines. “Siamo entusiasti di unire le forze con un marchio leader come Original Marines, condividendo la visione di offrire ai bambini non solo calzature di alta qualità, ma anche un total look che definisca uno stile distintivo”, aggiunge Claudio Alessi, presidente di Bata Europa.

Le calzature Bata per Original Marines saranno disponibili a partire dal 16 marzo nei punti vendita Original Marines in Italia e sul sito del marchio. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nell’espansione di entrambi i brand nel settore della moda per bambini, offrendo ai consumatori una gamma completa di prodotti di alta qualità.

Una partnership per un total look completo

La partnership tra Original Marines e Bata nasce dalla volontà di entrambi i brand di offrire ai bambini un total look completo, che includa sia abbigliamento che calzature. Original Marines, infatti, desidera consolidare il suo posizionamento nel settore kidswear, diventando un partner affidabile per i genitori che cercano un look completo per i loro figli.

La collezione di calzature sportive per bambini è solo l’inizio di questa collaborazione, che promette di offrire ulteriori prodotti di alta qualità nel futuro. Entrambi i brand condividono valori come rispetto, responsabilità e integrità, il che rende questa partnership ancora più significativa.

Disponibilità delle calzature Bata per Original Marines

Le calzature Bata per Original Marines saranno disponibili a partire dal 16 marzo nei punti vendita Original Marines in Italia e sul sito del marchio. I genitori potranno acquistare queste calzature di alta qualità per i loro bambini, garantendo loro comfort e sicurezza durante le attività sportive e quotidiane.

Questa collaborazione rappresenta un’opportunità per entrambi i brand di espandersi nel mercato delle calzature per bambini e di offrire ai consumatori una gamma completa di prodotti di alta qualità. Original Marines e Bata sono pronti a soddisfare le esigenze dei genitori che cercano abbigliamento e calzature di alta qualità per i loro bambini.

