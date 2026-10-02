Orme Festival dei Sentieri 2026, oltre 5.000 presenze a Fai della Paganella

Ultimo aggiornamento il 2 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

La nona edizione di Orme – Festival dei Sentieri ha richiamato a Fai della Paganella, in Trentino, visitatori provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero. Al centro del programma 2026 il tema “Sentiero è dialogo”, scelto per raccontare il cammino non soltanto come esperienza outdoor, ma come occasione di incontro con la natura, con gli altri e con sé stessi.

Un filo conduttore che ha attraversato i 27 appuntamenti del Festival e che ha confermato la vocazione di Orme: trasformare i sentieri e i boschi della Paganella in luoghi di ascolto, scoperta e condivisione.

Giovanni Allevi nel Parco del Respiro

Tra gli appuntamenti più significativi dell’edizione 2026 c’è stato “Armonie Invisibili” con Giovanni Allevi, ospitato nella cornice naturale del Parco del Respiro di Fai della Paganella.

Musica, natura e riflessione si sono incontrate nel bosco, dando forma a uno degli eventi simbolo di un Festival che punta a proporre un modo diverso di vivere la montagna, dove attività outdoor e cultura possono convivere con esperienze dedicate al benessere.

Ad arricchire il programma anche la musica di Andrea Cerrato, insieme a escursioni, attività per famiglie, iniziative legate alla cultura locale e numerose occasioni per scoprire il territorio.

Forest bathing e benessere: debutta “Dialoghi nel Bosco Bootcamp”

Una delle novità di Orme Festival 2026 è stata “Dialoghi nel Bosco Bootcamp”, iniziativa dedicata alla relazione tra ambiente naturale e benessere.

Il programma ha combinato forest bathing, movimento e approfondimento scientifico, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare il rapporto con il bosco attraverso attività ed esperienze differenti.

Il tema del benessere nella natura rappresenta ormai uno degli elementi caratterizzanti dell’offerta di Fai della Paganella e, in particolare, del Parco del Respiro.

Main Sponsor dell’edizione 2026 è stato 2117 of Sweden, brand svedese del mondo outdoor. La collaborazione si è sviluppata intorno a una visione condivisa della montagna come ambiente da vivere con rispetto, consapevolezza e spirito di scoperta.

Oltre 5.000 partecipanti per Orme Festival 2026

I numeri confermano la crescita dell’appuntamento: oltre 5.000 presenze in cinque giorni, con partecipanti arrivati da varie parti d’Italia e dall’estero.

Un risultato che consolida Orme come momento di incontro per chi cerca un rapporto con la montagna capace di andare oltre la sola attività sportiva.

A chiudere simbolicamente l’edizione è stata la tradizionale Desmontegada, festa legata alla comunità e alle tradizioni locali che ha riportato l’attenzione sulle radici di Fai della Paganella e sul rapporto tra territorio, abitanti e montagna.

Con la nona edizione, il Festival ribadisce così l’idea che ne ha accompagnato la crescita: il sentiero non è soltanto qualcosa da percorrere, ma uno spazio nel quale incontrarsi, ascoltare e costruire nuove connessioni.

Foliage a Fai della Paganella: l’autunno nel Parco del Respiro

Archiviato Orme Festival, la stagione nella natura di Fai della Paganella prosegue con uno dei periodi più suggestivi dell’anno.

Dal 15 ottobre al 15 novembre il foliage colora il Parco del Respiro, trasformando il bosco in un paesaggio autunnale dominato dalle tonalità calde delle foglie.

È un periodo particolarmente indicato per chi desidera scoprire Fai della Paganella con ritmi più lenti e immergersi nell’ambiente naturale.

Durante la stagione del foliage sarà inoltre possibile prenotare sessioni private o di coppia di Forest Bathing, pensate per vivere il bosco attraverso l’ascolto e una maggiore attenzione all’ambiente circostante.

Un ideale proseguimento dell’esperienza proposta da Orme: rallentare, camminare e riscoprire il rapporto con la natura anche dopo la conclusione del Festival.

Orme Festival dei Sentieri: informazioni

Orme – Festival dei Sentieri si svolge a Fai della Paganella e propone ogni anno un calendario di incontri, escursioni, musica ed esperienze nella natura.

Per conoscere il Festival, il programma e le prossime iniziative è possibile consultare il sito ufficiale di Orme – Festival dei Sentieri e i suoi canali social.