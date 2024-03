Ornella Vanoni: calma rivoluzionaria live 2023 conquista il pubblico su tutte le piattaforme streaming

Nel dicembre del 2023 è stato pubblicato il tanto atteso progetto discografico di Ornella Vanoni, CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023, che ora è finalmente disponibile anche su tutte le piattaforme streaming. Questo nuovo lavoro musicale si propone di coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva e coinvolgente, attraverso la reinterpretazione di alcuni dei più grandi successi della celebre artista italiana.

Una raccolta di successi live e due inediti significativi

CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023 racchiude non solo alcuni dei brani più iconici della carriera di Ornella Vanoni, ma presenta anche due inediti che arricchiscono ulteriormente l’esperienza d’ascolto. In particolare, i due nuovi brani, “Calma Rivoluzionaria” in collaborazione con Samuele Bersani e “Camminando”, sono stati registrati durante il tour teatrale “Le donne e la musica Tour”. Questo tour ha visto Ornella esibirsi dal vivo insieme a una band composta esclusivamente da talentuose musiciste, aggiungendo un tocco speciale alle esibizioni live.

Un omaggio alle donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna

L’uscita di CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023 non poteva essere più significativa, poiché coincide con la Giornata Internazionale della Donna del 2023. Ornella Vanoni stessa ha espresso la sua gioia nel poter condividere la sua musica con un pubblico più vasto, in particolare dedicando questo progetto alle donne in tutto il mondo. Il messaggio di forza, eleganza e talento delle donne emerge chiaramente in ogni traccia dell’album, rendendo omaggio alla vitalità femminile in un momento storico così significativo.

Nuove prospettive: festival e concerti per celebrare l’arte e la carriera di Ornella Vanoni

Le sorprese legate a CALMA RIVOLUZIONARIA Live 2023 non finiscono qui. In occasione del Record Store Day 2024, verrà pubblicato un esclusivo 45 giri contenente i due brani inediti del progetto. Inoltre, Ornella Vanoni tornerà sul palco con SENZA FINE, una serie di tre concerti-evento che celebreranno la sua straordinaria carriera. Prodotti e organizzati con cura, questi concerti promettono di offrire al pubblico un’esperienza straordinaria, fatta di emozioni e musica di alta qualità. Sarà possibile assistere a queste performance uniche il 27 e 28 aprile al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, e il 6 giugno presso le suggestive Terme di Caracalla a Roma.