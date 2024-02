Ornella Vanoni critica Mara Venier: la reazione di Fazio (video)

Ornella Vanoni critica Mara Venier per il suo atteggiamento a Domenica In

Durante la sua ospitata a Che Tempo Che Fa dell’11 febbraio, la leggendaria cantante Ornella Vanoni ha espresso la sua opinione sul comportamento di Mara Venier a Domenica In. La Vanoni ha accusato la conduttrice di essere troppo melensa e di abusare delle parole “amore” e “adoro” nello speciale Sanremo, in cui ha intervistato tutti gli artisti che si sono esibiti al Festival. La cantante ha condiviso le sue critiche mentre parlava con Mara Maionchi e Fabio Fazio, il quale ha prontamente interrotto la conversazione per evitare ulteriori tensioni.

La Vanoni ha dichiarato: “Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’, ma soprattutto ‘amore’. C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’. Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti”. Fazio ha prontamente interrotto la discussione, dicendo: “Ne parleremo dopo la pubblicità. Pubblicità!“.

Critiche anche da parte del pubblico

La Vanoni non è l’unica a non gradire l’atteggiamento di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice, durante le sue interviste, spesso riempie il discorso di complimenti, ricordi personali e dimostrazioni di affetto e stima. Questo comportamento ha suscitato critiche da parte di alcuni telespettatori, che lo considerano eccessivo e troppo sdolcinato. Su social media, molti hanno espresso il loro disappunto nei confronti di Venier.

Tuttavia, è importante sottolineare che la conduttrice veneziana è molto amata nel mondo dello spettacolo. Numerosi artisti e personaggi famosi che sono stati ospiti nel suo programma hanno elogiato la sua umanità e la sua sensibilità come conduttrice. Nonostante le critiche, Venier riceve spesso affetto e ammirazione in modo spontaneo.

Successo di ascolti per Domenica In, ma il futuro di Mara Venier è incerto

Nonostante le critiche, Domenica In continua a ottenere buoni risultati di ascolto. Anche se viene spesso battuta dalla concorrenza di Amici, il programma di Venier registra comunque dati di ascolto più che soddisfacenti per la Rai. Nonostante ciò, non è certo che la conduttrice tornerà a guidare il programma nella prossima stagione. Infatti, Venier ha dichiarato più volte di non escludere l’ipotesi di ritirarsi dalla vita pubblica al termine della stagione. Il futuro di Domenica In rimane quindi incerto.

