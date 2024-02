Alessandro Orsini: “Non ho paura di intimidazioni”

Il direttore dell’Osservatorio sulla sicurezza internazionale, Alessandro Orsini, ha risposto alle intimidazioni ricevute dalla lobby italiana-israeliana con un messaggio di fermezza. Nonostante le minacce di licenziamento, diffamazione e insulti, Orsini ha dichiarato di non avere paura.

Secondo Orsini, Israele è uno Stato terrorista, come confermato dalla letteratura scientifica sul terrorismo. In particolare, l’azione di Israele a Gaza è stata classificata come terrorismo. Inoltre, l’esercito israeliano è stato definito un esercito di criminali di guerra dalla letteratura scientifica sulla violenza politica. Orsini ha ribadito che non capisce come si possa ignorare l’esistenza di studiosi pronti a difendere la propria libertà di pensiero e a sostenere i diritti umani.

Orsini ha concluso il suo messaggio esprimendo solidarietà con Gaza e definendo il governo Netanyahu come un governo di criminali di guerra.

La posizione di Alessandro Orsini sulla questione israelo-palestinese

Alessandro Orsini ha sempre adottato una posizione di rottura sulla questione israelo-palestinese. Secondo lui, Israele è responsabile di un genocidio a Gaza. Ha affermato che “insistere con la stessa linea delle intimidazioni non fa altro che aumentare le mie denunce contro il genocidio a Gaza per mano d’Israele”.

Orsini ha sostenuto che la sua critica verso Israele si basa su una valutazione scientifica del terrorismo e della violenza politica. Ha difeso il suo diritto di esercitare il ragionamento critico e di difendere i diritti umani.

La reazione di Alessandro Orsini alle intimidazioni

Nonostante le intimidazioni ricevute, Alessandro Orsini ha dichiarato di non avere paura. Ha affermato che nulla può spaventarlo. Ha sottolineato che continuerà a esprimere la sua opinione sullo Stato di Israele e sull’azione dell’esercito israeliano.

Orsini ha concluso il suo messaggio con un invito alla solidarietà con Gaza. Ha ribadito la sua convinzione che il governo Netanyahu sia composto da criminali di guerra.

In conclusione, Alessandro Orsini ha risposto alle intimidazioni con fermezza e determinazione. Ha difeso il suo diritto di esprimere il suo pensiero critico e di sostenere i diritti umani.

