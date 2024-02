Orso M90 ucciso in Val di Sole: operazione di prelievo e abbattimento

Abbattuto l’orso M90 dopo il via libera della Provincia di Trento

Nel pomeriggio di oggi è stato eseguito il decreto firmato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che autorizzava l’abbattimento dell’esemplare di orso M90.

Il decreto stabiliva che l’orso M90, identificato tramite il radiocollare e/o le marche auricolari, dovesse essere ucciso immediatamente.

La squadra del Corpo forestale trentino ha eseguito l’operazione in una zona di montagna della Bassa Val di Sole.

Gli avvicinamenti dell’orso M90 alle abitazioni

L’orso M90 era stato dotato di un radiocollare nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2023. Fino al 28 gennaio, sono stati registrati 12 casi in cui l’orso si è avvicinato “in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso” (fattispecie 13 del Pacobace) e 3 casi in cui l’orso ha seguito intenzionalmente le persone (fattispecie 16 del Pacobace).

Conclusioni

L’abbattimento dell’orso M90 è stato eseguito in conformità con il decreto emesso dalla Provincia di Trento. Questa decisione è stata presa a causa degli avvicinamenti dell’orso alle abitazioni, che rappresentavano un pericolo per la sicurezza delle persone. La squadra del Corpo forestale trentino ha svolto il compito di abbattere l’orso M90 nella Bassa Val di Sole.

