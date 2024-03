Oscar 2024: Diretta, Presentatori e Partecipanti

Nel mondo del cinema, l’appuntamento annuale con la cerimonia dei Premi Oscar è sempre uno degli eventi più attesi e discussi dell’anno. La 96esima edizione di questo prestigioso riconoscimento cinematografico si terrà la notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, con la trasmissione che inizierà alle 23.40 ora italiana. L’intera serata sarà ricca di momenti emozionanti, dagli arrivi sul red carpet alla consegna effettiva dei premi.

La Diretta TV negli Stati Uniti e in Italia

Negli Stati Uniti, la cerimonia sarà trasmessa dalla ABC, mentre in Italia sarà Rai 1 a portare in diretta questo evento. Questo segna un passaggio significativo, poiché è la prima volta che la rete nazionale italiana trasmetterà i Premi Oscar dopo vent’anni di esclusiva da parte di Sky. Gli spettatori potranno seguire l’evento dal comfort delle proprie case, immersi nella magia del cinema e del glamour di Hollywood.

La Serata: Oscars – La Notte in Diretta

La serata sarà intitolata “Oscars – La notte in diretta” e verrà trasmessa direttamente da Roma. Alla conduzione troviamo Alberto Matano, una presenza nota al pubblico di Rai 1 grazie al programma “La vita in diretta”. Durante la maratona di gala, diversi ospiti ed esperti si alterneranno per commentare i premi, i film e gli outfit delle star presenti. Sarà un mix di eleganza, emozioni e spettacolo che coinvolgerà il pubblico a casa e in tutto il mondo.

Presentatori e Partecipanti di Prestigio

La vera cerimonia sarà condotta da Jimmy Kimmel, alla sua quarta edizione consecutiva. A supportarlo nel red carpet sulla ABC ci saranno Vanessa Hudgens e Julianne Hough. Diversi nomi di spicco del cinema e dello spettacolo saranno presenti come presentatori delle varie categorie di premi. Tra di essi troviamo Mahershala Ali, Emily Blunt, Nicolas Cage, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Zendaya e molti altri.

Performance Musicali e Momenti Speciali

Oltre alla premiazione, la serata sarà arricchita da performance musicali di alto livello. Artisti come Ryan Gosling, Mark Ronson, Billie Eilish, Finneas O’Connell, Becky G, Jon Batiste e altri si esibiranno con brani coinvolgenti e emozionanti. Sarà un mix di talento e creatività che aggiungerà un tocco di spettacolo alla serata dei Premi Oscar.

Inclusione e Diversità: Nuove Regole per il Cinema

Una delle novità dell’edizione 2024 degli Oscar è l’obbligatorietà di tener conto delle regole sull’inclusione per concorrere come miglior film. Questo segna un importante passo avanti nella promozione della diversità e rappresentatività nel mondo del cinema. L’Academy ha introdotto standard e linee guida volte a garantire una maggiore rappresentazione delle varie fasce della società, offrendo più opportunità a gruppi solitamente sotto-rappresentati.

Quest’anno, la cerimonia dei Premi Oscar promette di essere un mix di emozioni, talento e diversità. Con una line-up di presentatori e partecipanti di prestigio, performance musicali coinvolgenti e un’attenzione speciale all’inclusione, è un evento da non perdere per gli amanti del cinema e dello spettacolo in tutto il mondo.