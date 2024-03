Oscar 2024: I vincitori e le Nuove Regole di Voto

Oscar 2024: I Favoriti e le Nuove Regole di Voto

La Grande Notte di Hollywood: Il Dominio di Oppenheimer

Los Angeles, 10 marzo 2024 – L’attesa è palpabile per la 96ª edizione degli Academy Awards, e salvo sorprese scioccanti, sembra che “Oppenheimer” di Christopher Nolan sarà l’indiscusso protagonista della serata. Con 13 candidature, il film punta a conquistare almeno 8 statuette, superando così il successo dello scorso anno di “Everything Everywhere All At Once” con sette Oscar.

Oppenheimer: Una Vittoria Quasi Certa

Il consenso attorno a “Oppenheimer” è iniziato a luglio, e secondo i bookmaker, il film è quotato tra 1.03 e 1.10 per categorie come Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Attore Protagonista (Cillian Murphy), Miglior Attore Non Protagonista (Robert Downey Jr.), Fotografia (Hoyte van Hoytema), Montaggio (Jennifer Lame), e Colonna Sonora Originale (Ludwig Goransson). Inoltre, con “Oppenheimer” quotato a 1.40 per il Miglior Montaggio Sonoro, i premi già considerati sicuri per il film di Nolan salgono a otto, secondo gli esperti del settore.

Nuove Regole e Diversità

Quest’anno, le nuove “Representation and Inclusion Standards” hanno influenzato le nomination, introducendo criteri relativi alla rappresentazione di etnie e orientamenti sessuali. Questi criteri hanno portato un livello più elevato di diversità nelle categorie, affrontando le passate polemiche sulla rappresentazione agli Oscar.

La Sfida di Justine Triet

L’edizione 2024 potrebbe segnare un momento di svolta con la regista Justine Triet, l’unica donna in lizza per l’Oscar con il suo film “Anatomia di una Caduta,” vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. Questa rappresentazione potrebbe ribaltare le previsioni attuali, rendendo la Notte degli Oscar ancora più imprevedibile.

La Cerimonia e le Assenze Notabili

La cerimonia di premiazione si terrà al Dolby Theater di Los Angeles, presentata per la quarta volta da Jimmy Kimmel. Tuttavia, già si discute di sorprese e di assenze notabili, come l’omissione di Greta Gerwig per la Miglior Regia di “Barbie” e l’esclusione di Margot Robbie dalla categoria Migliore Attrice.

Sfide nelle Categorie

Pronostici per Migliore Attrice/Attore

Tra i pronostici rimasti, Cillian Murphy sembra essere in pole position per il premio come Miglior Attore, mentre Lily Gladstone potrebbe sfidare Emma Stone nella categoria Miglior Attrice. Le sfide non mancano con Annette Bening, Carey Mulligan e Sandra Hüller che completano il gruppo di talentuose candidate.

Attore e Attrice Non Protagonista

Da’Vine Joy Randolph sembra destinata a vincere come Migliore Attrice Non Protagonista, mentre Robert Downey Jr. è il favorito per il premio di Miglior Attore Non Protagonista. Tuttavia, le sfide da parte di America Ferrera e Mark Ruffalo potrebbero portare a sorprese degne di nota.

La Sfida Finale: Miglior Regista e Miglior Film

Christopher Nolan sembra essere il favorito per il premio di Miglior Regista, ma artisti come Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos, Jonathan Glazer e Justine Triet rendono la competizione avvincente. Miglior Film vede “Oppenheimer” in pole position, ma produzioni come “La Zona di Interesse” e “Anatomia di una Caduta” potrebbero rappresentare una minaccia inaspettata.

Mentre aspettiamo l’emozionante serata, gli appassionati possono continuare a speculare sui pronostici basandosi sui risultati dei Golden Globes, dei BAFTA Awards e dei SAG Awards. Chi prevarrà nella sfida degli Oscar 2024? L’unico modo per scoprirlo sarà sintonizzarsi per la cerimonia di premiazione che si terrà il 10 marzo al Dolby Theater di Los Angeles.