Oscar 2024: Le previsioni più esclusive sui vincitori

Introduzione

La stagione delle scommesse sulle stelle è aperta! Domenica a Los Angeles si terrà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024, un evento molto atteso che attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. I bookmaker e la stampa specializzata sono pronti a scommettere su chi tornerà a casa con una delle preziose statuette dorate.

Oppenheimer: Il trionfatore indiscusso

Oppenheimer, il film diretto da Christopher Nolan, si presenta come il grande favorito della serata. Le previsioni suggeriscono che potrebbe conquistare diverse categorie importanti, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior attore protagonista e non protagonista. Il film rischia di fare incetta di premi, compresi quelli tecnici come Fotografia, Montaggio e Suono.

Barbie e Povere Creature!: Possibili outsider

A contendersi la scena con Oppenheimer ci sono Barbie e Povere Creature! Entrambi i film potrebbero aggiudicarsi qualche Oscar, ma le previsioni non sono così rosee come per il favorito della serata. Si ipotizza che Barbie potrebbe vincere per la Miglior canzone, mentre Povere Creature! potrebbe primeggiare nei Migliori costumi e nella Miglior Scenografia.

Lily Gladstone e Da’Vine Joy Randolph: Nuove stelle in ascesa

Tra le protagoniste della serata figurano Lily Gladstone e Da’Vine Joy Randolph. Lily potrebbe portarsi a casa l’Oscar come Migliore attrice protagonista per il suo ruolo in Killers of The Flowers Moon, un importante riconoscimento anche per il regista Martin Scorsese. Da’Vine Joy Randolph, con la sua interpretazione in The Holdovers, sembra destinata a ottenere l’Oscar come Migliore attrice non protagonista.

La sfida impossibile di Matteo Garrone con “Io Capitano”

Matteo Garrone e il suo Io Capitano si trovano di fronte a una sfida titanica. Il film potrebbe essere messo da parte a favore di altri contendenti come La zona di interesse di Jonathan Glazer, una pellicola che ha suscitato forti emozioni e discussioni grazie alla sua narrazione intensa e coinvolgente.

La lista dei favoriti per la vittoria agli Oscar 2024

Il panorama dei film in competizione offre una serie di opzioni tra cui scegliere. Nomi come American Fiction, Barbie, Oppenheimer e La zona di interesse si ergono tra i favoriti per le diverse categorie, mentre registi e attori si contendono i premi più ambiti dell’industria cinematografica.