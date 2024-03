Oscar 2024: Trionfo e Sorprese

Oppenheimer incanta il Dolby Theatre

La serata degli Academy Awards è stata una celebrazione epica, con Oppenheimer che ha dominato la scena portando a casa ben 7 Oscar. Christopher Nolan è stato premiato per la sua regia, affiancato da attori del calibro di Cillian Murphy e Robert Downey Jr. Inoltre, il film ha conquistato riconoscimenti per la fotografia, il montaggio e la colonna sonora, rendendolo indiscutibilmente il protagonista indiscusso della notte.

Emma Stone e Hayao Miyazaki: le sorprese della serata

“Povere Creature!” ha rappresentato una piacevole sorpresa con 4 vittorie, tra cui il premio come Miglior attrice per Emma Stone. Un’inaspettata vittoria che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto Lily Gladstone di “Killers of The Flowers Moon”, che è stata battuta alla fine. Ma la vera sorpresa della serata è stata la vittoria del maestro giapponese Hayao Miyazaki per il Miglior film d’animazione con “Il ragazzo e l’airone”, sconfiggendo persino l’ultrafavorito “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Un momento di celebrazione per un talento senza tempo.

Niente Oscar per Garrone e il “Maestro”

L’Italia non ha avuto fortuna agli Oscar 2024, con il film “La zona di interesse” di Jonathan Glazer che ha superato “Io Capitano” di Matteo Garrone nella categoria Miglior film internazionale. Una delusione per il cinema italiano, che ha dovuto arrendersi all’inarrestabile ascesa di produzioni straniere. Un’occasione persa, ma non la fine del cammino per il talento italiano.

Gli esclusi e le delusioni della notte stellata

Se da un lato era prevedibile che “Barbie” non avrebbe fatto concorrenza a Oppenheimer, è stato sconcertante vedere due grandi opere come “Killers of the Flowers Moon” e “Maestro” uscire a mani vuote. Martin Scorsese, con il suo terzo film a non ricevere riconoscimenti agli Oscar, e Bradley Cooper, senza riscuotere successo nelle varie categorie in cui era nominato, hanno dovuto accettare una serata deludente. Un’occasione persa per due colossi del cinema contemporaneo.

Momenti Clou della Serata

La Magia di Ryan Gosling

La performance di Ryan Gosling, trasformato in Ken per la serata degli Oscar, è stata magistrale. Il suo toccante e divertente omaggio a “I’m Just Ken”, uno dei brani della colonna sonora di Barbie, ha rapito il pubblico. Con un abito rosa scintillante e uno spirito contagioso, Gosling ha coinvolto gli spettatori in un momento di pura magia. Un’emozione che resterà impressa nella memoria di chiunque abbia assistito a quella serata memorabile.

Il Folgorante Annuncio di Al Pacino

L’ingresso di Al Pacino sul palco per annunciare il vincitore del Miglior film è stato fulmineo. Senza leggere i titoli dei candidati, ha semplicemente proclamato “Oppenheimer”. Un gesto che ha lasciato tutti sorpresi e confusi, con un taglio netto che ha concluso la serata in modo inaspettato. L’essenza della sorpresa degli Oscar, racchiusa in poche e incisive parole.

Le Parole di Jonathan Glazer e del regista ucraino

La politica ha fatto capolino sul palco del Dolby Theatre, con discorsi che hanno toccato temi scottanti. Jonathan Glazer, regista de “La zona di interesse”, ha evidenziato le conseguenze della disumanizzazione, ponendo l’accento su eventi drammatici che coinvolgono il Medio Oriente. Un’analisi sincera che ha commosso e fatto riflettere il pubblico presente. Analogamente, il regista ucraino Mstyslav Chernov, con il suo documentario “20 Days in Mariupol”, ha portato in luce i costi umani dell’invasione russa, rivolgendo un appello alla coscienza universale. Parole che hanno fatto eco nell’aria densa di emozioni e consapevolezza dei tempi che stiamo vivendo.

Vincitori e Distintivi Oscar 2024

L’elenco dei vincitori degli Oscar 2024 è lungo e glorioso, con titoli che resteranno impressi nella storia del cinema e della televisione. Tanti nomi e opere che hanno brillato nella notte degli Oscar, regalando emozioni e sorprese ai telespettatori di tutto il mondo. Una celebrazione dell’arte e del talento, che ha reso omaggio a un’industria che continua a stupire e incantare il pubblico globale.