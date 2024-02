Osimhen bloccato, impossibilitato a rientrare in Italia

Problemi di viaggio per Victor Osimhen: il ritorno alla SSC Napoli slitta

La speranza di vedere Victor Osimhen tornare in campo con la SSC Napoli è stata momentaneamente frustrata da un imprevisto durante il suo viaggio di ritorno dalla Coppa d’Africa. Il calciatore era atteso questa mattina a Capodichino, ma un problema inaspettato ha causato un ritardo nel suo arrivo.

Un volo interrotto e un rientro saltato

Victor Osimhen aveva regolarmente preso il volo da Lagos a Istanbul, ma il primo tratto del viaggio ha subito un ritardo di circa 20 minuti, impedendogli di prendere la coincidenza per il secondo volo. Di conseguenza, il calciatore ha perso l’aereo e il suo ritorno alla SSC Napoli è stato rimandato.

Delusione per la SSC Napoli e i fantallenatori

Questa notizia è sicuramente una delusione per la SSC Napoli, che aveva atteso con ansia il ritorno di Osimhen per rinforzare la squadra. Inoltre, anche i fantallenatori che avevano puntato sul calciatore per le loro formazioni dovranno rivedere i loro piani. La sua assenza potrebbe influire sulle prestazioni della squadra e sulle strategie di gioco dei fantallenatori.

Nonostante questo imprevisto, si spera che Victor Osimhen riesca a raggiungere presto Napoli e a tornare in campo per contribuire alle prossime sfide della SSC Napoli. La squadra e i suoi tifosi non vedono l’ora di vederlo nuovamente in azione e di poter contare sul suo talento e la sua determinazione.

