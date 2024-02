Ostetrica Macrì: igiene e salute sessuale attraverso la conoscenza delle zone intime

Micol Macrì: Importanza dell’Educazione Sessuale

Micol Macrì, ostetrica specializzata in Riabilitazione del pavimento pelvico, ha sottolineato l’importanza di parlare della salute intima e dell’igiene intimo per migliorare il benessere. Durante la prima tappa del tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, Macrì ha partecipato al format dedicato all’educazione sessuale per studentesse e studenti delle scuole superiori. Questo evento è stato realizzato in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia.

“Parlare della salute intima e dell’igiene intimo è un modo per far capire ai giovani quanto è importante conoscere quelle zone del corpo per migliorare il nostro stato di benessere”.

Educazione Sessuale: Tour My Body Match

Il tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema” si propone di educare i giovani sul tema della sessualità in modo informativo e coinvolgente. Attraverso la collaborazione con esperti come Micol Macrì, l’obiettivo è sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sull’importanza della conoscenza del proprio corpo e della salute intima. Questo format mira a fornire strumenti e informazioni utili per affrontare in modo consapevole e responsabile le tematiche legate alla sessualità e al benessere fisico.

Gedeon Richter Italia: Campagna My Body Match

La campagna informativa @My.Body.Match promossa da Gedeon Richter Italia si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione sull’importanza dell’educazione sessuale e dell’igiene intima. Attraverso iniziative come il tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, l’azienda si impegna a promuovere la consapevolezza e la conoscenza del proprio corpo tra i giovani, offrendo spunti di riflessione e strumenti pratici per favorire un approccio positivo e informato alla sessualità e al benessere fisico.

