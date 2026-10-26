Ostia, gli alunni della Gold Millennium liberano le farfalle sulla spiaggia: la natura diventa scuola

Ultimo aggiornamento il 26 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Con il progetto Smart Bugs, i bambini della scuola primaria San Vincenzo Pallotti hanno seguito la metamorfosi dei bruchi fino al volo delle farfalle. Un’esperienza tra educazione ambientale, crescita emotiva e apprendimento lontano dagli schermi.

Dall’aula alla spiaggia, per imparare a conoscere la natura attraverso l’esperienza diretta. Gli alunni delle classi seconde della scuola primaria San Vincenzo Pallotti della Fondazione Gold Millennium, nella sede di Ostia Lido, hanno concluso il progetto educativo Smart Bugs liberando sul litorale le farfalle di cui si sono presi cura durante le diverse fasi della metamorfosi.

Un’iniziativa che ha unito educazione scientifica, rispetto della biodiversità e crescita emotiva, offrendo ai bambini un’occasione concreta di apprendimento attraverso l’osservazione, la responsabilità e il contatto con il mondo naturale.

Smart Bugs, imparare la biodiversità attraverso l’esperienza

Il progetto Smart Bugs, dedicato alla divulgazione scientifica e all’educazione ambientale, ha permesso agli alunni di osservare direttamente il ciclo vitale delle farfalle, dalla crescita dei bruchi alla trasformazione in crisalidi.

Coordinati dalla maestra Veronica Giacchino, i bambini hanno seguito quotidianamente lo sviluppo degli insetti, imparando a nutrirli, riconoscerne i cambiamenti e rispettarne i tempi naturali.

Un percorso che ha trasformato una lezione di scienze in un’esperienza educativa capace di sviluppare attenzione, pazienza e senso di responsabilità verso gli esseri viventi.

Educazione oltre gli schermi: il valore delle esperienze reali

L’iniziativa si inserisce nella visione educativa della Fondazione Gold Millennium, che valorizza la relazione, la partecipazione attiva e il rapporto con il territorio come strumenti fondamentali dell’apprendimento.

In un contesto in cui i bambini entrano sempre più precocemente in contatto con gli ambienti digitali, esperienze come Smart Bugs rappresentano un’opportunità per riscoprire il valore dell’attesa, della curiosità e della conoscenza costruita attraverso il contatto diretto con la realtà.

La cura dei bruchi e l’osservazione della metamorfosi hanno consentito agli alunni di sperimentare tempi diversi da quelli dell’immediatezza digitale, rafforzando la capacità di osservazione e il coinvolgimento emotivo.

Sulla spiaggia di Ostia il volo delle farfalle

Il momento conclusivo del progetto si è svolto sulla spiaggia di Ostia, dove i bambini hanno liberato le farfalle dopo averne accompagnato la crescita.

La scelta del litorale sottolinea il legame tra la scuola Gold Millennium e il territorio. Il mare, parte integrante della quotidianità scolastica, è diventato il luogo simbolico in cui concludere un percorso dedicato alla conoscenza della natura e al rispetto della vita.

L’esperienza ha permesso ai bambini di comprendere anche il significato della cura e del distacco, trasformando la liberazione delle farfalle in un momento di condivisione e crescita.

Gold Millennium, dalla biodiversità all’educazione stradale

Il percorso di educazione ambientale proseguirà con nuove iniziative dedicate alla conoscenza del territorio e alla cittadinanza responsabile.

Il prossimo progetto della scuola sarà dedicato all’educazione stradale, sotto il coordinamento della maestra Marina Piatti, referente di plesso, con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni alle regole della sicurezza e della convivenza negli spazi condivisi.

Un approccio educativo che mette al centro l’esperienza concreta e il rapporto con l’ambiente circostante, accompagnando i bambini nella costruzione di conoscenze, autonomia e responsabilità.