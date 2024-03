Ovunque vada: il destino di Demir sospeso

Lunedì 25 marzo 2024, i telespettatori sono stati rapiti dalla magia della puntata odierna di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore su Mediaset Infinity. Questa coinvolgente serie turca, nota come Her Yerde Sen, regala emozioni dal lunedì al venerdì a partire dalla mezzanotte, esclusivamente su Mediaset Infinity, in modo totalmente gratuito. Il cast stellare include nomi come Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin e Deniz Işın. Scopriamo insieme cosa riserva l’episodio 17 di Everywhere I Go, in onda a partire da lunedì 25 marzo 2024 su Mediaset Infinity.

Demir alle prese con un dilemma

Nell’episodio di oggi, Demir si trova nella spiacevole situazione di dover fare un’incursione a casa di Selin per recuperare i suoi vestiti, i quali sono stati messi in lavatrice da Leyla e Firuze. Tuttavia, il pericolo che lo attende è rappresentato dai genitori di Selin, i quali potrebbero vanificare tutti i suoi piani se lo sorprendessero in casa loro.

*La trama si fa sempre più intricata mentre Demir deve agire con estrema cautela per evitare di essere scoperto dai genitori di Selin. Ogni passo che compie rischia di rivelare la sua presenza e di mettere a rischio la sua relazione con Selin. Ecco quindi che la tensione cresce e il destino dei protagonisti rimane avvolto in un’incerta nebbia.*

Accesso alla serie su Mediaset Infinity

Non ne hai ancora avuto abbastanza? Se desideri seguire tantissimi altri episodi di Everywhere I Go in streaming, sei fortunato! Tutti gli appassionati possono godersi questa coinvolgente serie turca in esclusiva su Mediaset Infinity, senza costi aggiuntivi. Basta creare un account e iniziare il proprio viaggio nel mondo di Her Yerde Sen. Che aspetti a sperimentare l’amore, le coincidenze e le emozioni di questo avvincente show?

*La puntata di oggi di Everywhere I Go è disponibile a partire dalla mezzanotte di lunedì 25 marzo 2024 su Mediaset Infinity. L’appuntamento è confermato per ogni lunedì della settimana, regalando agli spettatori momenti indimenticabili e sorprese sempre nuove. Resta aggiornato sulle ultime novità senza perdere nemmeno un istante!*

Un mondo di emozioni a portata di clic

_Nessuna replica potrà eguagliare l’esperienza autentica e coinvolgente di seguire le vicende di Everywhere I Go in diretta su Mediaset Infinity. Scopri le sfumature dei personaggi, immergiti nelle trame avvincenti e lasciati coinvolgere dalle emozioni che solo questa serie sa regalare. Offrendo un accesso immediato e pratico, la piattaforma ti invita a tuffarti in un mondo fatto di sogni, amore e sorprese senza fine.*_

La saga di Everywhere I Go continua

Ogni giorno è una nuova opportunità per esplorare l’universo di Everywhere I Go su Mediaset Infinity. Anche se il concetto di “replica” per questa serie perde significato, dato che ogni puntata è unica e irripetibile, i fan possono sempre rivedere i loro momenti preferiti on-demand, garantendosi un concentrato di emozioni ogni volta che lo desiderano. Un viaggio senza fine attraverso le passioni e i conflitti dei protagonisti, pronto ad affascinare chiunque si avventuri in questo magico mondo.