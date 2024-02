Padre Attanasio: Amarezza e impegno per la verità

La battaglia per la verità continua: la famiglia Attanasio non si arrende

Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore in Congo Luca Attanasio, ucciso in un agguato vicino a Goma nel febbraio di tre anni fa, è amareggiato per la decisione del giudice di non procedere nel processo a due dipendenti del Pam accusati di omicidio colposo per non aver garantito la sicurezza di Luca. “C’è una grande amarezza”, ha dichiarato Attanasio, “Secondo me è mancato coraggio. Non sono un giurista ma per i nostri legali c’erano margini. E’ mancato il coraggio, quel coraggio che non ha avuto lo Stato non lo hanno avuto neanche i giudici”.

La Procura di Roma, dopo che la Farnesina aveva evidenziato che per i due imputati esiste l’immunità diplomatica, ha annunciato che farà ricorso e anche la famiglia Attanasio continuerà la sua battaglia. “Noi non ci fermeremo. Non ci faremo intimidire da nessuno. Questa storia non può cadere nell’oblio”, ha assicurato Attanasio.

Podcast e documentario per ricordare Luca Attanasio

Per mantenere viva la memoria di Luca Attanasio e far conoscere la sua storia, il 20 febbraio sarà disponibile su RaiPlay Sound il podcast intitolato ‘L’ambasciatore straordinario – Storia di Luca Attanasio’. Il podcast, scritto e realizzato da Antonella Palmieri, includerà contributi importanti, tra cui quelli della vedova di Luca, Zakia Seddiki, e dei suoi genitori. Inoltre, il 25 febbraio andrà in onda su Rai un documentario intitolato ‘Broken Dream’, girato in Congo, che aiuterà a comprendere chi era Luca Attanasio. Il documentario non si concentrerà solo sull’omicidio, ma racconterà anche la sua vita e il suo lavoro come ambasciatore.

La lotta per la verità non si ferma

Nonostante la delusione per la decisione del gup, la famiglia Attanasio è determinata a continuare la sua battaglia per la verità. “Ci batteremo in ogni modo che la legge consente e in ogni luogo per arrivare a un briciolo di verità”, ha dichiarato Salvatore Attanasio. La Procura di Roma farà ricorso e la famiglia non si lascerà intimidire da nessuno. La storia di Luca Attanasio non può essere dimenticata e la famiglia continuerà a lottare per ottenere giustizia.

