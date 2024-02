Pagelle look Sanremo 2024: Cuccarini diva, BigMama in latex - avvisatore.it

Sanremo 2024: Duetti scintillanti e look da sogno

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata un tripudio di luce e brillantezza, con gli artisti in gara che hanno dato il massimo per stupire il pubblico. I duetti sono stati il punto focale della serata, ma anche i look hanno giocato un ruolo importante, con abiti ricoperti di paillettes, lurex e cristalli.

Amadeus: un mix di colore e luccichio

Il conduttore Amadeus ha dato il via alla serata con un look audace, indossando una giacca di lurex rosa sparkling, che ha attirato l’attenzione di tutti. Il suo secondo outfit, una giacca silver con revers bluette, ha fatto subito pensare a Domopak. Amadeus ha dimostrato di avere stile, ma il voto per i suoi look è un 5.

Sangiovanni e Aitana: una coppia di stile

Sangiovanni ha fatto coppia con Aitana, e entrambi hanno sfoggiato look da sogno. Aitana indossava un minidress in metal mesh Versace con ricami di cristalli e pizzi barocchi, un omaggio al modello indossato da Claudia Schiffer sulle passerelle milanesi. Sangiovanni ha scelto un pantalone di vernice e una giacca nera, che richiamava il suo stile unico. Il voto per entrambi è un 7 e mezzo.

Lorella Cuccarini: eleganza e stile

Lorella Cuccarini è tornata all’Ariston come co-conduttrice e ha conquistato tutti con i suoi look. Ha indossato un abito bustier color cipria di Dolce&Gabbana con lunghi guanti di tulle neri, che ha mostrato la sua forma fisica perfetta. Il secondo abito, uno stile retrò in stile Evita Peron di Gianfranco Ferrè, è stato definito “irresistibile”. Il terzo outfit è stato un abito d’archivio di Versace della celebre collezione ‘bondage’, mentre il quarto cambio d’abito è stato uno stellare abito di Roberto Cavalli del 2003. Lorella Cuccarini ha dimostrato di avere stile e classe, ottenendo un voto di 10 e lode.

Questi sono solo alcuni dei look che hanno brillato sul palco dell’Ariston durante la quarta serata di Sanremo 2024. Gli artisti hanno dimostrato di essere pronti a dare il massimo per stupire il pubblico, sia con le loro performance che con i loro outfit. La moda e lo stile sono stati protagonisti indiscussi della serata, con abiti ricoperti di paillettes, lurex e cristalli che hanno reso il palco ancora più scintillante.

