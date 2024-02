Pagelle look Sanremo 2024: La Sad delude con un 7 - avvisatore.it

Sanremo 2024: I look della seconda serata valutati

La seconda serata del 74° Festival della canzone italiana a Sanremo 2024 ha finalmente portato un po’ di colore e originalità ai look dei cantanti e degli ospiti. Dopo una prima serata piuttosto noiosa, Amadeus ha deciso di stupire indossando una giacca da prestigiatore firmata Gai Mattiolo, con un mix di blu e nero. Forse un omaggio alla sua passione per il calcio. Tuttavia, rispetto alle aspettative, il suo look è stato un po’ deludente. Nonostante ciò, passiamo ai veri protagonisti della serata e valutiamo i loro outfit.

Ghali e Gazzelle: due look opposti

Ghali ha confermato il suo stile unico scegliendo un look “over”. La sua stylist, Ramona Tabita, ha optato per una camicia bianca abbinata a un maxi impermeabile e guanti che richiamano l’alieno Ricciolino, che lo accompagna sul palco. Un look audace che ha sicuramente attirato l’attenzione. Voto: 9.

Gazzelle, d’altra parte, ha scelto un look meno convincente. Anche lui ha indossato un impermeabile, ma sembrava più adatto per portare il cane a fare i bisogni sotto la pioggia. Un look che ha fatto rimpiangere la felpa indossata nella serata precedente. Voto: 4.

La Sad: un cambio di stile sorprendente

Il trio maschile de La Sad ha sorpreso tutti con un cambio di stile radicale. Hanno abbandonato le creste e il trucco vistoso per indossare dei frac eleganti. Ma la vera sorpresa è stata la presenza di tre volti di Amadeus sul retro delle loro giacche, ognuno con una pettinatura iconica di questo Sanremo. È stato strano non vedere la cresta rossa, ma è comprensibile considerando il suo ruolo di co-conduttore. Un look simpatico che merita un voto: 7.

In conclusione, la seconda serata di Sanremo 2024 ha portato un po’ di freschezza e originalità ai look dei cantanti e degli ospiti. Ghali ha confermato il suo stile unico, mentre Gazzelle ha deluso con un look poco convincente. Il trio de La Sad ha sorpreso tutti con un cambio di stile radicale, dimostrando di essere pronti a sperimentare. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la prossima serata del Festival.

