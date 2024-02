Pagnoncelli: Il 58% degli italiani giudica positivamente il Servizio Sanitario Nazionale, ma persistono criticità

Priorità e Aspettative degli Italiani sul Sistema Sanitario Nazionale

Il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli, ha condiviso interessanti riflessioni durante il sesto “Inventing for Life Health Summit” organizzato da Msd Italia a Roma. Durante l’evento, sono stati presentati i risultati del sondaggio Ipsos che ha rivelato dettagli significativi sulle priorità e le aspettative degli italiani riguardo al Sistema Sanitario Nazionale.

Le priorità principali per gli italiani rimangono la salute e la sanità, che hanno guadagnato sempre più importanza nel tempo, passando dal 52% nel 2021 al 69% nel 2023. Seguono da vicino il lavoro e i costi per l’energia.

“Le priorità per gli italiani sono legate in particolare a pronto soccorso, assistenza ospedaliera e prevenzione. La prevenzione è però in calo rispetto agli altri anni, ma ritorna su un’accezione antecedente al Covid – ha aggiunto Pagnoncelli – Mentre quando eravamo nella piena emergenza sanitaria la prevenzione voleva rispetto al contagio per la pandemia, oggi è legata agli stili di vita, agli screening, alle vaccinazioni. Tutto questo mostra elementi di criticità, in particolare sui tempi di attesa per la diagnostica, per la prima visita, la carenza di medici”.

Valutazioni Positive sul Sistema Sanitario Italiano

Il sondaggio ha rivelato che il 58% degli intervistati ha espresso un giudizio positivo sul Sistema sanitario italiano, nonostante si ritenga che la spesa sanitaria nel Paese sia inferiore rispetto a quella europea. Questo dato evidenzia una buona percezione generale della sanità nazionale, con un’aspettativa di ulteriori investimenti per migliorarne la qualità e l’efficienza.

La ricerca ha mostrato un atteggiamento prevalentemente positivo da parte degli italiani nei confronti del sistema sanitario, ma ha anche evidenziato alcune aree di criticità che necessitano di attenzione e interventi mirati.

“La ricerca ha evidenziato dunque un atteggiamento prevalentemente positivo ma allo stesso tempo non nasconde le aree di criticità”, ha sottolineato Nando Pagnoncelli.

Focus sull’Importanza della Salute e della Sanità

L’indagine ha confermato che la salute e la sanità rimangono al centro delle priorità degli italiani, con un crescente interesse nel corso degli anni. Questo dato sottolinea l’importanza di garantire un sistema sanitario efficiente e accessibile per soddisfare le esigenze della popolazione italiana.

In conclusione, i risultati del sondaggio Ipsos evidenziano la centralità del tema della salute e della sanità nella società italiana, sottolineando la necessità di continuare a investire e migliorare il Sistema Sanitario Nazionale per garantire un servizio di qualità e rispondente alle aspettative dei cittadini.

