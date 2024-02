Palazzi in rovina sulla spiaggia: carabinieri sequestrano la zona

Sequestrati cinque immobili abusivi a Castel Volturno

Cinque immobili fatiscenti e disabitati, realizzati abusivamente su spiagge o aree demaniali nel comune di Castel Volturno (Caserta), sono stati sequestrati dai carabinieri della locale Tenenza su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Immobili pericolosi per i bagnanti e potenziali rifugi per senza tetto

Dalle indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che gli immobili versavano in stato di rovina e rappresentavano un pericolo per i bagnanti. Due di essi erano stati costruiti direttamente sulla spiaggia e a causa dell’erosione marina erano ormai quasi sommersi dal mare. Inoltre, gli immobili avrebbero potuto trasformarsi in un degradato rifugio per senza tetto o tossicodipendenti. Ai proprietari è stato contestato il reato di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Un intervento per la sicurezza pubblica

Il sequestro degli immobili abusivi rappresenta un importante intervento per garantire la sicurezza pubblica. Le autorità hanno agito per prevenire potenziali incidenti e per evitare che gli immobili diventassero luoghi di degrado e insicurezza. Il coordinamento tra i carabinieri e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha permesso di individuare e sequestrare questi immobili pericolosi, proteggendo così sia i bagnanti che la comunità locale.

In conclusione, il sequestro di cinque immobili abusivi a Castel Volturno rappresenta un importante passo per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Grazie all’azione delle autorità competenti, questi immobili pericolosi sono stati rimossi, evitando potenziali incidenti e prevenendo la trasformazione degli stessi in luoghi di degrado. La collaborazione tra i carabinieri e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha dimostrato l’importanza di un’azione coordinata per preservare la sicurezza pubblica e tutelare il territorio.

About The Author