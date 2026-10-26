Pallanuoto femminile, SIS Roma batte Sori 19-11 a Ostia e guarda alla Champions League

Ultimo aggiornamento il 26 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Le giallorosse conquistano un’altra vittoria nella quinta giornata di Serie A1. Ranalli e Rožić protagoniste con tre reti ciascuna. Sabato 31 ottobre la sfida europea contro il FTC Telekom Budapest.

Ostia, 26 ottobre 2026 – La SIS Roma supera il Sori Pool Beach per 19-11 al Polo Natatorio di Ostia nella quinta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, confermando il momento positivo dopo la vittoria nel derby infrasettimanale contro la Lazio.

La squadra allenata da Marco Capanna conduce l’incontro fin dalle prime battute, costruendo un vantaggio importante nei primi due tempi e amministrando il risultato nella seconda parte della gara.

SIS Roma-Sori 19-11: la cronaca della partita

Partenza decisa della SIS Roma, che chiude il primo parziale avanti 7-4. Le giallorosse mantengono alta la pressione offensiva anche nel secondo tempo, imponendosi per 6-3 e raggiungendo l’intervallo lungo sul punteggio di 13-7.

Nella ripresa la formazione capitolina continua a gestire il vantaggio, conquistando il terzo parziale per 4-3. Nell’ultima frazione il ritmo realizzativo diminuisce, ma la SIS Roma mantiene il controllo e chiude sul definitivo 19-11.

Tra le protagoniste della vittoria spiccano Chiara Ranalli e Iva Rožić, entrambe autrici di tre gol. Due reti ciascuna per Zaplatina, Morrone, Kudella e Minuto. Completano il tabellino delle marcatrici Malluzzo, Picozzi, Bosveld, Cocchiere e Carosi.

Marco Capanna: «Piccoli miglioramenti, ma dobbiamo continuare a lavorare»

Nonostante il successo, il tecnico della SIS Roma Marco Capanna sottolinea la necessità di trovare maggiore continuità nel gioco, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

«Giocando ogni tre giorni si possono vedere al massimo piccoli miglioramenti. In certi aspetti, contro un buon Sori, ci sono stati. In altri, che sono la priorità in questo momento, ancora no. Ora una settimana per preparare una bella e importante partita di Coppa contro il FTC», ha dichiarato l’allenatore.

SIS Roma, sabato 31 ottobre la Champions League contro il FTC Budapest

Archiviata la vittoria in campionato, la SIS Roma si prepara al prossimo impegno europeo.

Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 20:00, le giallorosse affronteranno il FTC Telekom Budapest nella prima partita della Champions League femminile 2026/27.

Una sfida importante per la formazione capitolina, chiamata a dare continuità ai risultati e a migliorare gli aspetti di gioco evidenziati dal tecnico dopo il successo contro il Sori.

SIS Roma-Sori Pool Beach 19-11: tabellino e marcatrici

SIS Roma – Sori Pool Beach 19-11

Parziali: 7-4, 6-3, 4-3, 2-1.

SIS Roma: Sesena, Zaplatina 2, Morrone 2, Plotz, Ranalli 3, Malluzzo 1, Picozzi 1, Rožić 3, Kudella 2, Bosveld 1, A. Cocchiere 1, Carosi 1, Bottiglieri, Rossi, Minuto 2. Allenatore: Marco Capanna.

Sori Pool Beach: Caso, T. Cocchiere 1, Gitto, Zanetta 2, Gallettini, Capurro, Casserly, Chiappini 6, Nesti, Ruani, Lombella 2, Santapaola, Zampini, Keszthelyi, Novella. Allenatore: Ivaldi.

Arbitri: Paoletti e Giacchini.