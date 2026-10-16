Pallanuoto, la SIS Roma cerca il tris contro Rapallo: sfida al Polo Natatorio di Ostia

Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Terza giornata di Serie A1 femminile per le giallorosse di Marco Capanna, reduci da due larghe vittorie. Sabato 17 ottobre alle 16 arriva il Rapallo Pallanuoto. Il tecnico: “Avversaria ambiziosa, sarà un test importante”.

Roma, 16 ottobre 2026 – Due vittorie nelle prime due giornate e ora un nuovo esame per confermare il buon avvio di stagione. La SIS Roma si prepara ad affrontare il Rapallo Pallanuoto nella terza giornata del campionato di Serie A1 femminile 2026-2027. L’appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre, alle ore 16, al Polo Natatorio di Ostia, dove le giallorosse proveranno a centrare il terzo successo consecutivo davanti al pubblico di casa.

La squadra guidata da Marco Capanna ha iniziato il campionato con numeri importanti, imponendosi prima in trasferta contro l’AGN Energia Bogliasco 1951 per 25-8 e successivamente contro la Vela Nuoto Ancona per 29-6. Due risultati che hanno messo in evidenza il potenziale offensivo della formazione capitolina, capace di realizzare complessivamente 54 reti in appena due incontri.

Serie A1 femminile, Rapallo mette alla prova le ambizioni della SIS Roma

La partita contro Rapallo si presenta come un confronto impegnativo per la SIS Roma. Dopo le due ampie affermazioni iniziali, le giallorosse sono chiamate a confermare quanto di buono mostrato finora contro una formazione considerata competitiva e ben attrezzata.

Non sarà soltanto il risultato a interessare lo staff tecnico romano. La terza giornata offrirà infatti indicazioni sulla capacità della squadra di mantenere alta l’intensità, gestire la pressione e trovare le soluzioni giuste nei momenti più complicati della gara.

L’obiettivo è proseguire il percorso di crescita, consolidando l’intesa tra le giocatrici e migliorando ulteriormente l’organizzazione del gioco.

Marco Capanna alla vigilia: “Fiducioso di ottenere un risultato positivo”

A presentare la sfida è il tecnico giallorosso Marco Capanna, che guarda con fiducia all’appuntamento di sabato senza sottovalutare il valore delle avversarie.

“Arriviamo alla terza giornata di campionato con alle spalle un po’ di lavoro fatto bene. Incontriamo una squadra ambiziosa e attrezzata, perciò sarà un buon test per misurare la nostra capacità di mettere pressione in questo tipo di partite e come ci comportiamo nei momenti di difficoltà. Sono molto fiducioso che metteremo dentro voglia di fare forte e prenderci un risultato positivo”.

Parole che evidenziano la volontà della SIS Roma di affrontare la gara con determinazione, puntando non soltanto alla vittoria ma anche a una prestazione convincente sul piano tecnico e mentale.

SIS Roma-Rapallo, appuntamento sabato 17 ottobre a Ostia

La sfida tra SIS Roma e Rapallo Pallanuoto si giocherà sabato 17 ottobre alle ore 16 al Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100, a Roma.

L’ingresso sarà gratuito. Un’occasione per gli appassionati di pallanuoto di seguire dal vivo una delle sfide della terza giornata di Serie A1 femminile e sostenere la formazione capitolina nella corsa al terzo successo stagionale.