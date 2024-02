Panico a Napoli: voragine in strada inghiotte due vetture - avvisatore.it

Tragedia sfiorata nel quartiere Vomero di Napoli

Nel cuore del quartiere Vomero di Napoli, precisamente al civico 63 di via Morghen, si è verificato un evento sconvolgente all’alba di oggi. Una voragine improvvisa si è aperta inghiottendo due vetture, una delle quali parcheggiata e l’altra in transito, mettendo in pericolo la vita di chi si trovava nei paraggi.

San Martino è stato il teatro di questo drammatico incidente, che ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti della zona. La voragine si è aperta intorno alle cinque del mattino, creando panico e caos.

Intervento immediato delle autorità e dei soccorsi

Le autorità locali e i servizi di soccorso sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza. Polizia locale, vigili del fuoco, personale del 118 e la protezione civile si sono mobilitati per garantire la sicurezza della zona e prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente.

“Solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto”, hanno riportato le prime informazioni sulle conseguenze dell’accaduto. Nonostante la paura e la tensione, fortunatamente non si sono verificati gravi danni alle persone coinvolte.

Sicurezza e monitoraggio della zona interessata

Dopo l’incidente, la zona è stata immediatamente transennata per garantire la sicurezza pubblica e consentire agli esperti di valutare la situazione. La priorità è stata quella di evitare ulteriori rischi per i cittadini e di adottare le misure necessarie per prevenire eventuali ripercussioni.

Questo articolo è stato redatto con riferimento all’evento avvenuto nel quartiere Vomero di Napoli, sottolineando l’importanza dell’intervento tempestivo delle autorità e dei soccorsi per gestire situazioni di emergenza in modo efficace e garantire la sicurezza della comunità.

