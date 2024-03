Panoramica su Doc – Nelle tue mani 3: Il Crossover Esplosivo con Don Matteo 14

Doc – Nelle tue mani fa il suo ritorno con la terza stagione, debuttando il 11 gennaio 2024 su Rai 1 con un doppio episodio di apertura. La serie culmina con gli ultimi episodi il 7 marzo 2024, regalando ai fan un episodio speciale che unisce le trame con un’altra celebre fiction italiana, Don Matteo 14. Ma cosa succede in questo crossover?

Il Maresciallo Cecchini e l’arrivo del nuovo capitano: anticipazioni

Nel crossover tra Doc – Nelle tue mani 3 e Don Matteo 14, il Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, è agitato per l’arrivo del nuovo capitano in caserma. Vive un momento di tensione estrema, desiderando che tutto sia perfetto e nessun dettaglio possa sfuggire. Tuttavia, un’imprevisto cambia le carte in tavola quando un uomo di quarantacinque anni con un volto familiare, interpretato da Luca Argentero nel ruolo di DOC, fa la sua comparsa. Quando un appuntato si sente male, è proprio Andrea Fanti a intervenire per salvarlo, suscitando gratitudine nel Maresciallo Cecchini. La domanda sorge spontanea: se non è DOC il nuovo capitano, chi prenderà il suo posto?

Il grande crossover: quando va in onda e cosa aspettarsi

Il crossover tra la terza stagione di Doc – Nelle tue mani e Don Matteo 14 andrà in onda il 7 marzo 2024 su Rai Uno, subito dopo il finale della stagione di Luca Argentero. L’ultimo episodio di Doc – Nelle tue mani, formato dagli episodi 15 e 16, intitolato “Liberi“, promette emozioni forti per i fan. Il momento della verità si avvicina per Federico, che affronta il suo ultimo giorno al Policlinico Ambrosiano, mentre Martina prende decisioni sorprendenti per il gruppo. Doc, informato da Agnese di fatti del suo passato, è costretto a riconsiderare la sua prospettiva. Nel frattempo, Andrea è costretto a confrontarsi con una svolta inattesa quando il suo peggior nemico viene ricoverato, portandolo a mettere in discussione le sue convinzioni.