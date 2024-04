Panoramica su “Mary & George”: Un’Affascinante Intreccio di Storia e Intrighi

Presentazione della Serie TV Mary and George

La nuova serie tv “Mary and George”, prodotta da Sky e Starz, promette di catturare gli spettatori con una trama avvincente e un cast stellare. Il trailer ufficiale ha rivelato che l’attrice premio Oscar Julianne Moore, insieme a Nicholas Galitzine e Tony Curran, sarà al centro di un’epica storia di amore, potere e tradimento. Originariamente destinata ad AMC, la serie verrà ora distribuita da Starz negli Stati Uniti.

Data di Uscita di Mary & George su Sky

Gli appassionati italiani potranno gustarsi “Mary & George” in anteprima esclusiva su Sky, con la trasmissione che debutterà il 7 aprile 2024 su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su NOW. Nel frattempo, la serie è stata già lanciata il 5 marzo su Starz negli Stati Uniti e in Canada, con la distribuzione internazionale curata da NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.

Sinossi della Serie TV Mary and George

Basata sul saggio “The King’s Assassin” di Benjamin Woolley e scritta dal rinomato drammaturgo DC Moore, “Mary & George” narra la vera storia di Mary Villiers e suo figlio George, il cui obiettivo era sedurre e conquistare Re Giacomo VI di Scozia e diventare i suoi consiglieri più fidati. In un’Inghilterra minacciata dalla politica estera e dai ribelli interni, Mary e George si trovano al centro di un intricato gioco di potere che li porterà ad agire senza esclusione di colpi per garantire la propria posizione.

Cast della Serie TV Mary and George

Oltre alle stelle già menzionate, il cast di “Mary and George” include talentuosi attori come Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm e molti altri. Con interpretazioni coinvolgenti e personaggi complessi, il cast aiuterà a dar vita a questa storia avvincente.

Episodi e Regia di Mary and George

La serie è composta da sette episodi, diretti da Oliver Hermanus insieme ad altri registi talentuosi. Le scenografie e le ambientazioni promettono di immergere gli spettatori nel mondo intriso di storia e mistero di “Mary and George”.

Trailer e Disponibilità di Mary and George

Il trailer ufficiale di “Mary and George” ha catturato l’attenzione del pubblico, anticipando momenti intensi e colpi di scena. La serie sarà disponibile su NOW per i Paesi europei in cui è presente Sky e su Starz per Stati Uniti e Canada, garantendo agli spettatori di diverse parti del mondo l’accesso a questo avvincente dramma storico.

Attraverso una saga ricca di intrecci politici, intrighi amorosi e colpi di scena inaspettati, “Mary and George” si preannuncia come una delle serie tv più ambiziose e coinvolgenti degli ultimi tempi, promettendo emozioni forti e una narrazione avvincente per tutti gli appassionati di storie avvincenti e ben raccontate.