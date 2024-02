Paola Perego parla della sua malattia: aggiornamenti e prospettive

Paola Perego racconta la sua battaglia contro il cancro

La nota conduttrice televisiva Paola Perego, reduce da un carcinoma renale, ha deciso di condividere la sua esperienza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. In un’intervista a Verissimo, ha dichiarato: “Sono reduce da un cancro, non è stato un momento facile, ma pian piano mi riprendo. Io ho fatto questo post per far sapere, per ricordare quanto è importante la prevenzione.” Perego ha sottolineato l’importanza della diagnosi precoce, rivelando di aver scoperto la malattia durante un normale controllo medico.

Il percorso emotivo di Paola Perego

Paola Perego ha descritto il momento in cui ha appreso della sua malattia come un’esperienza scioccante, sottolineando di aver avuto il sostegno di amici medici e di aver affrontato l’intervento chirurgico con coraggio. Ha ammesso di essere attualmente in fase di elaborazione dell’evento, riconsiderando le priorità della vita e affrontando le paure che questa esperienza le ha fatto emergere.

La lotta contro gli attacchi di panico e l’amore per Lucio Presta

Oltre alla sua battaglia contro il cancro, Paola Perego ha condiviso la sua lotta contro gli attacchi di panico che ha vissuto per 20 anni. Attualmente, si dedica ad aiutare coloro che si trovano nella stessa situazione, sottolineando l’importanza della conoscenza di sé stessi per superare le difficoltà. Inoltre, ha parlato del suo lungo rapporto con il manager Lucio Presta, rivelando che, nonostante le differenze caratteriali, sono stati un punto di riferimento l’uno per l’altro durante i momenti difficili.

